Vụ người phụ nữ bị giết, phân xác ở Ninh Bình: Nghi phạm nằm cạnh xác nạn nhân cả đêm

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Ninh Bình, khi nạn nhân bị sát hại, sau đó bị đốt xác, phân xác.

Vụ án giết người tình rồi phân xác phi tang đang được công an Ninh Bình điều tra, làm rõ. Ảnh: N B

Khoảng 17 giờ ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, ngụ phố Chu Văn An, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình đến Công an thành phố Ninh Bình cung cấp cho cơ cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai ông là Phạm Văn Dũng có hành vi giết người.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, Công an thành phố Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đến hiện trường thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị biến dạng, bị phân xác và giấu trong 2 thùng nhựa ở tầng 2 của ngôi nhà.

Được biết, sáng 23/3, N.T.T đến nhà trọ trả đồ cá nhân cho nghi phạm Dũng để về nhà ở thành phố Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không muốn N.T. T. về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng bị bắt giữ. Ảnh: N B

Trong lúc cãi vã, Dũng đã bóp cổ N.T.T cho đến chết, rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Đến sáng 24/3, Dũng cho thi thể nạn nhân vào nồi, mua xăng về đốt, nhưng có mùi khét nên dập lửa.

Trưa 25/3, Dũng mang thi thể nạn nhân đến nhà tắm phân xác rồi bỏ vào 2 thùng bằng nhựa, sau đó mang lên tầng 2 ngôi nhà để giấu.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Dũng (đã có vợ) có quan hệ tình cảm với chị N.T.T. (có có gia đình riêng), và thường sống chung như vợ chồng.

