Trần Hữu Phúc, đối tượng giết vợ đã uống thuốc độc tử vong. Ảnh: CACC

Trưa 27/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết Trần Hữu Phúc, thủ phạm sát hại vợ, chị S.T.C.T. (23 tuổi) đã tử vong.

Theo Công an TP.Thủ Đức, khi lẫn trốn ở địa phương (An Giang) Phúc đã uống thuốc độc tự tử rồi đến Công an địa phương đầu thú. Phúc được chuyển lên điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM nhưng không qua khỏi.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, chiều 25/7, Công an TP.Thủ Đức cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra đối tượng gây ra vụ án mạng tại căn nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu.

Trước đó, tối 24/7, bà T.T.P.Tr. (42 tuổi) về đến căn nhà trọ tại con hẻm đường Ngô Chí Quốc, khi mở cửa vào nhà, bà Tr. phát hiện con gái mình là chị S.T.C.T. (23 tuổi) tử vong trên gác lửng. Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê xã Bình Thuỷ, Châu Phú, An Giang, chồng chị T.).