Vụ nhà hàng bị tố chất lượng phục vụ kém ở Thành phố Đà Nẵng, chính quyền đã vào cuộc

Sáng 8/7, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã yêu cầu một nhà hàng bị du khách tố về chất lượng phục vụ, thiếu sự rõ ràng khi thanh toán tiền, đồ ăn không tươi… tại địa bàn công khai xin lỗi trên trang mạng xã hội về những thiếu sót trong cách phục vụ khách.

Theo UBND quận Sơn Trà, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của du khách đối với cách thức phục vụ khách tại Nhà hàng Joy Paradise (tầng 3, du thuyền DHC – Marina, đường Trần Hưng Đạo) trên trang mạng xã hội Review du lịch, ăn uống Đà Nẵng – Hội An, các lực lượng chức năng cùa quận Sơn Trà và phường An Hải Tây tiến hành kiểm tra Nhà hàng Joy Paradise.

Vụ nhà hàng bị tố chất lượng phục vụ kém ở Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Quốc Oai – Quản lý Nhà hàng, trực tiếp có mặt tại lúc xảy ra sự việc trình bày lý do như sau: Tại thời điểm xảy ra vụ việc Nhà hàng quá đông khách. Có 2 nhân viên bếp của Nhà hàng bị tai nạn đột xuất nhưng không tìm được người thay thế. Do thiếu nhân viên nên việc phục vụ các món ăn của Nhà hàng bị chậm hơn so với mọi ngày và thiếu sót trong cách phục vụ khách.

Ông Oai cũng đã trực tiếp xin lỗi khách và nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sự cố, Nhà hàng cũng đã giảm tiền trong hóa đơn tính tiền cho khách phản ánh (giảm 10% số tiền trong hóa đơn).

"Theo Ông Oai, Nhà hàng Joy Paradise đã ngừng hoạt động từ ngày 3/7/2022 để bàn giao cho Công ty TNHH Da Nang Marina. Tại thời điểm kiểm tra, Nhà hàng đã ngừng hoạt động. Nhà hàng có bảng niêm yết giá. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Nhà hàng Joy Paradise công khai xin lỗi khách hàng trên trang mạng xã hội về những thiếu sót trong cách phục vụ khách của nhà hàng", UBND quận Sơn Trà thông tin.

Hóa đơn thanh toán tiền được nữ du khách M.A đăng tải trên facbook. Ảnh: MXH

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trên trang mạng xã hội review du lịch, ăn uống Đà Nẵng - Hội An, nữ du khách M.A chia sẻ, ngày 2/7 gia đình cô gồm 15 người đã đến nhà hàng Joy Paradise để tổ chức ăn uống nhân dịp sinh nhật mẹ của nữ du khách, đây cũng là địa điểm có view đẹp để gia đình cô vừa ăn vừa được ngắm rồng phun lửa. Thế nhưng khi đến trải nghiệm, chất lượng dịch vụ của nhà hàng đã khiến cả gia đình cô thất vọng.

Theo nữ du khách, ngày 29/6/2022, cô đã liên hệ để đặt bàn tại nhà hàng. Cô được nhân viên tư vấn rằng, nếu đi vào cuối tuần lượng khách rất đông nên cần đặt món trước. Nhà hàng cũng yêu cầu cô đặt cọc trước 2 triệu. Cô đã gọi 7 món và đặt cọc tiền.

"Dù đoàn đã đặt chỗ và gọi trước món ăn. Nhưng sau 30 phút không có một món ăn nào được mang ra, trong khi mình đã phải ra gọi nhân viên 2,3 lần trong 30 phút và chỉ nhận được câu: "bếp đang làm". Mình hỏi bao nhiêu phút nữa mình có đồ thì không ai trả lời. Đến khi mình gắt lên thì nói 15 phút nữa sẽ ra 3 món. Lúc này trên bàn chỉ có bia và nước ngọt và 3 đĩa khoai tây chiên. 10 phút sau thì mang đĩa tôm có 6 con, đầu tôm còn đen (Tôm không tươi). 10 phút tiếp 3 đĩa ốc hương.

20 phút sau một nổi lẩu cá bớp đông lạnh mới được mang ra, trong khi mình gọi 3 nồi. 10 phút tiếp mang ra 3 đĩa mực lèo tèo mấy miếng. Ăn ngoài trời, có gió, mà nhân viên không mang cái chắn gió cho bếp lẩu của mình. Nồi lẩu được mang ra mà gần 30 phút không sôi"", nữ du khách M.A bức xúc chia sẻ.

Nội dung đặt bàn giữa nữ du khách và nhà hàng. Ảnh: NVCC

Không chỉ thất vọng về chất lượng phục vụ kém, nữ du khách M.A còn cho hay, nhà hàng Joy Paradise còn thiếu sự rõ ràng khi thanh toán tiền.

Cụ thể, khi gọi thanh toán, nhân viên quầy thu ngân in bill với tổng giá tiền là 4.390.000 đồng cho đồ ăn đã đặt trước. Trong khi theo nữ du khách, đồ ăn tại bàn gia đình cô chỉ nhận được ½ số món đã đặt.

Trước sự việc nhân viên không kiểm đồ mà đã in bill, nữ du khách M.A đã yêu cầu kiểm tra lại thì hóa đơn thanh toán phải trả là 3.202.000 đồng.

Thế nhưng đó chưa phải đã hết, nữ du khách còn cho biết, trước đó, khi đặt cọc tiền, nhân viên nhà hàng cho biết, vì gia đình có sinh nhật nên sẽ được giảm 10%, nhưng khi in bill thanh toán, nhà hàng đã làm ngơ việc được giảm giá, chỉ đến khi nữ du khách yêu cầu, nhà hàng mới in lại bill lần thứ ba và thực hiện giảm giá như đã nói.

Bức xúc trước cung cách phục vụ và chất lượng đồ ăn, nữ du khách đã yêu cầu quản lý ra nói chuyện, tuy nhiên khi quản lý ra nói chuyện, nữ du khách M.A còn bức xúc hơn nữa khi lời xin lỗi của quản lý thiếu sự chân thành.

Hơn thế, theo nữ du khách, nhà hàng không chỉ đối xử tệ chỉ với gia đình mình mà với một đoàn khách khoảng gần 20 người, cũng tổ chức sinh nhật và bị đối xử tương tự.

Trên trang mạng xã hội, nữ du khách M.A viết: "Sau trải nghiệm tồi tệ vừa rồi, mình và gia đình sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng du thuyền Happy Yacht "Nhà hàng - Cà phê - Phòng trà Joy Paradise. Mọi người đang có ý định du lịch Đà Nẵng, hay đang du lịch tại Đà Nẵng lưu ý để tránh gặp phải tình huống như mình, tiền mất mà rước bực vào người".

Trên fanpage của nhà hàng Joy Paradise đã gửi thư xin lỗi tới khách hàng M.A.

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới quý khách hàng về sự cố vào ngày 2/7/2022 trong cung cách phục vụ dẫn đến tình hình phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội trong những ngày qua. Nhà hàng chúng tôi xin nhận lỗi về rủi ro tình hình nhân sự của Bếp bị sự cố đáng tiếc trong ngày hôm đó. Nên tình hình phục vụ món ăn đến quý khách chậm trễ dẫn đến phục vụ không tốt đến quý khách cũng như ảnh hưởng đến ngành dịch vụ du lịch Đà Nẵng. Xin thành thật xin lỗi và mong được bỏ qua".