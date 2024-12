Vụ nhóm vệ sĩ dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa, thế nào là hành vi gây rối trật tự công cộng?

Tạm giữ 4 vệ sĩ dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa

Nhóm nghi phạm bị tạm giữ gồm Lê Kiên Quyết (39 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), Hoàng Kim Chung (28 tuổi, ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa), Nguyễn Đình Dương (33 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và La Văn Thủy (39 tuổi, ngụ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Bốn người này là nhân viên của Công ty TNHH vệ sĩ Security.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa có một đoàn xe đám cưới được một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đi qua.

Nhóm vệ sĩ của Công ty TNHH vệ sĩ Security chặn các xe đang lưu thông để xe cưới đi qua chiều ngày 24/11.



Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự vào cuộc để điều tra, xác minh xử lý nghiêm đối với người có hành vi vi phạm.

Trước đó, chiều 28/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát cơ động và Công an TP.Thanh Hóa khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security (có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa), đồng thời triệu tập các nghi phạm liên quan vụ việc đến trụ sở công an để điều tra.

Quy định về tội gây rối trật tự công cộng

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, mọi hành vi làm rối trật tự xã hội, an toàn xã hội, khiến cho những người khác không thể hoạt động bình thường nơi công cộng thì đó là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Với trật tự công cộng trên đường bộ, đó là việc tuân thủ các quy tắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, đúng làn đường, đúng tốc độ, những người có nhiệm vụ điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn nhân viên vệ sĩ Công ty TNHH vệ sĩ Security để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: C.A.



Đường giao thông công cộng là nơi mọi người đều có thể sử dụng, tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hành vi ngăn cản hoạt động tham gia giao thông mà không có chức năng nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều kiện để xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã từng bị kết án mà còn vi phạm hoặc hành vi được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội.

Việc xác định hành vi có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự hay không thì sẽ căn cứ vào thực tiễn, căn cứ vào hậu quả xảy ra và phản ứng của dư luận xã hội, phụ thuộc vào nhận xét đánh giá của chính quyền địa phương.

Trường hợp hành vi chưa đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, những người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng này chưa từng bị kết án mà chưa được xóa án tích hoặc chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì những người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân nơi công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nhóm vệ sĩ có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù thấp nhất 3 tháng, cao nhất là 7 năm tù.

Theo luật sư Cường, thời gian qua do nhận thức pháp luật hạn chế, ý thức coi thường pháp luật mà những hành vi gây rối trật tự công cộng diễn ra khá phổ biến, không chỉ là những hành vi đánh nhau nơi công cộng mà còn có những hành vi cản trở giao thông đường bộ như lên đường cao tốc để chụp ảnh, điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng... gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội và xử lý giáo dục những người vi phạm thì những hành vi khiến cho hoạt động nơi công cộng không được bình thường đều có thể bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ xử lý bằng chế tài hình sự.