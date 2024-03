Rà soát lãi suất, phương pháp tính lãi từ vụ nợ 8,5 triệu tính lãi thành 8,8 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Trước đó, NHNN cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong hoạt động thanh toán, để tăng cường việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, động thái ban hành Công văn 2235/NHNN-TT về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng lần này diễn ra khi thị trường xôn xao trước vụ nợ 8,5 triệu tính lãi thành 8,8 tỷ xảy ra tại Eximbank. Sự việc thẻ tín dụng này đã khiến cho nhiều người nghi ngại về quá trình phát hành thẻ, cũng như tính lãi đối với dư nợ từ thẻ tín dụng.