Vụ nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng tới người dân ở Ninh Bình: Huyện Nho Quan đã vào cuộc kiểm tra

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản của nhân dân, ổn định tâm lý trong sản xuất và sinh hoạt cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương, UBND huyện Nho Quan đề nghị Sở Công thương tỉnh Ninh Bình quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở kiểm tra, giám sát các ảnh hưởng do nổ mìn của Công ty cổ phần Nam Anh Tú tại mỏ đá Núi Cay (thôn Quyết Thắng, xã Xích Thổ) để qua đó làm cơ sở trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân.