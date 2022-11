Vụ nữ hiệu trưởng trường tiểu học tử vong trong tư thế treo cổ ở Lâm Đồng: Chưa rõ nguyên nhân

Ngày 3/11, theo nguồn tin của Dân Việt, liên quan đến vụ việc nữ hiệu trưởng trường tiểu học tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở xã Hòa Ninh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), trước khi tử vong nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, không bị ai hù dọa hay dùng vũ lực để đe dọa.

Đặc biệt, theo trình báo của chị Nguyễn Thụy Hồng V. (28 tuổi, con gái ruột bà Th) thì vết thương dài 7cm trên mặt của bà Th là do ngã trong phòng ngủ trước đó.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 20/10, gia đình phát hiện bà Võ Thu Th. bị ngã chảy máu ở đầu nên nhờ 2 người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc). Ngoài ra, qua thăm hỏi bà Th. khi còn điều trị tại bệnh viện thì bà Th. cho biết lý do ngã là bị choáng, chóng mặt.

Ngôi trường nơi nữ hiệu trưởng đã tử vong tại nhà riêng từng làm việc. Ảnh: IT.

Sau khi được ra viện, bà Th. vẫn được mọi người liên lạc, thăm hỏi động viên. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút ngày 31/10, UBND xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) nhận được tin báo bà Võ Thu Th. - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi (thôn 1, xã Lộc An) đã tử vong trong tư thế treo cổ tự tử. Sau đó, Công an xã Hòa Ninh và các ngành chức năng đã khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

