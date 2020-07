Vụ nữ sinh 16 tuổi ở Hải Phòng "mất tích": Tìm thấy tại học viện làm tóc ở Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên ngày 20/7, ông Vũ Văn Ph (60 tuổi, ngụ xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) cho biết, nữ sinh Vũ Thị Minh A (16 tuổi, cháu nội ông Ph) đã về nhà vào ngày 19/7.

Theo ông Ph, nữ sinh Minh A được gia đình tìm thấy tại một học viện đào tạo làm tóc ở Hà Nội. "Cháu Minh A đi cùng bạn, hoàn toàn mạnh khỏe. Gia đình đã vận động cháu về để tiếp tục đi học", ông Ph thông tin.

Gia đình ông Ph cũng đã trình báo với chính quyền về việc tìm được cháu Minh A.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 11/7, Minh A rời nhà đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kiến Thụy để tổng kết năm học.

Từ đó, Minh A không về nhà và cũng không liên hệ với gia đình. Khi đi, Minh A mang theo một xe máy loại 50 cc. Lo sợ Minh A gặp nguy hiểm, gia đình ông Ph đã trình báo với UBND xã Đoàn Xá và đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook để được hỗ trợ.

Thông tin tìm kiếm Minh A mà ông Ph đăng tải. Nguồn: Thanh Niên

Thời gian qua, xảy ra rất nhiều vụ việc nữ sinh bất ngờ "mất tích", nhưng sau đó may mắn gia đình đã tìm được các em.



Như vụ chiều 13/3, hai nữ sinh Nguyễn Kim Ng (trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Th (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc) báo với gia đình đi học thêm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cửa Lò (TX.Cửa Lò, Nghệ An) nhưng sau đó không trở về nhà. Sau khi tiếp nhận được tin báo, công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, tìm kiếm.

Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau khi vào cuộc, công an đã tìm thấy hai nữ sinh Ng và Th. Địa điểm phát hiện 2 nữ sinh được xác định là ở huyện miền núi Tân Kỳ, cách nhà khoảng 80km. Ông Nguyễn Khắc G (bố em Ng) nói: "Hai cháu rủ nhau lên nhà bạn ở Tân Kỳ chơi, lo sợ bố mẹ mắng nên không dám gọi điện về nhà".

Trước đó, cũng xảy ra một vụ việc "mất tích" vào giữa tháng 8/2019 tại tỉnh Lâm Đồng. Tối 15/8/2019, chị Vũ Thị Đ (39 tuổi, ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) cho biết, con gái chị là cháu Nguyễn Vũ Trà M (21 tuổi, sinh viên của 1 trường đại học tại TP.HCM) mất tích ở sân bay Nội Bài đã được tìm thấy ở Khánh Hòa.

Chị Đ đã trình báo với cơ quan công an về việc M bị mất liên lạc với gia đình từ trưa 13/8/2019, tại sân bay Nội Bài. Theo chị Đ, trước đó, M có đi cùng em trai về quê ở Nam Định để thăm bà nội ốm. Đến trưa 13/8/2019, M và em trai ra sân bay Nội Bài để về Lâm Đồng. Khi đang ngồi chờ làm thủ tục lên máy bay, M có đưa điện thoại, hành lý cho em trai và nói đi vệ sinh. Ngồi chờ mãi không thấy chị gái ra, em trai M đã gọi điện thoại cho gia đình. Gia đình lo lắng con gái bị bắt cóc nên đã báo cơ quan chức năng.

Sau đó, gia đình đã gọi điện nhờ lực lượng an ninh sân bay xem lại camera và đã xác định được M có đi vào nhà vệ sinh trong sân bay, sau đó đi cùng một người lạ lên một chiếc taxi rời sân bay. Sau khi tìm thấy nữ sinh, gia đình chị Đ đã đón con gái về an toàn và loại trừ khả năng cháu bị bắt cóc.