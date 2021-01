Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương ở Tây Ninh: Gia đình nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án

Không khởi tố vì không xác định hành vi phạm tội

Ngày 10/1, chị Bùi Thị Thanh Tiền (30 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã cùng gia đình gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố vụ án về vụ ông Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, tỉnh Tây Ninh) đánh, đạp nữ sinh H.B.B.N (12 tuổi, học lớp 7) xuống mương sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu vào ngày 12/12/2020.

Gia đình nữ sinh cho rằng việc không khởi tố vụ án là có vấn đề. Ông Mẫn đã dùng tay đánh trúng vào má phải, phía sau đầu và dùng chân đạp vào lưng cháu N.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu, qua kết quả giám định, cháu N bị thương tích 3% ở cung mày trái do tai nạn giao thông. Xét thấy hành vi của ông Trần Văn Mẫn không cấu thành tội phạm nên không đủ căn cứ khởi tố vụ án.

Nữ sinh N bị đánh, đạp xuống mương sau va chạm giao thông.

Tuy nhiên, thông báo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh đối với cháu N, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 3%. Kết quả của Trung tâm pháp y không cho rằng thương tích trên người cháu do tai nạn giao thông.

"Cháu tôi mới 12 tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, mà bị ông Mẫn đánh đập, hành hung như vậy thì ông Mẫn có được xem là côn đồ hay không? Những vết thương trên người cháu tôi không thể xác định do va chạm giao thông gây ra như Cơ quan CSĐT kết luận. Nó không thể không liên quan đến hành vi hành hung của ông Mẫn đối với cháu tôi", chị Tiền bức xúc nói.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp như: Dùng hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau, hoặc người khác không có khả năng tự vệ… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, gia đình nữ sinh cho rằng hơn một tuần sau khi sự việc xảy ra (từ ngày 12 - 21/12/2020), cơ quan chức năng mới tiến hành giám định thương tích, không căn cứ vào hồ sơ lúc N nhập viện, mà để thời gian kéo dài hơn là hoàn toàn không hợp lý.

"Cháu tôi vẫn còn hoảng loạn, lúc ngủ còn giật mình kêu la mình bị đánh. Từ lúc xảy ra sự việc đến bây giờ, ông Mẫn vẫn chưa đến thăm hỏi, hay có động thái hỗ trợ, xin lỗi đối với cháu N. Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ, hành vi của ông Mẫn đối với cháu tôi mang tính côn đồ, cần phải bị xử lý nghiêm để răn đe", chị Tiền nói.

Hành hung nữ sinh sau va chạm giao thông chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng

Nơi cháu N bị đạp xuống mương.

Trước đó, lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết huyện đã ra Quyết định phạt hành chính đối với ông Trần Văn Mẫn về tội Gây rối trật tự công cộng với mức phạt là 2,5 triệu đồng.

Được biết, do không đủ căn cứ khởi tố vụ án, Công an huyện Dương Minh Châu đã ra quyết định phạt hành chính đối với người đàn ông này.

Trước đó, sáng 12/12/2020, nữ sinh H.B.B.N (12 tuổi, học sinh lớp 7) cùng bạn chạy xe đạp điện trên tuyến đường nằm trong KCN Chà Là (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu). Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr bị nứt xương cánh tay phải, em N bị trầy xước trên trán, bạn của N không bị thương tích.

Sau đó, chị Tr gọi điện cho chồng là ông Mẫn. Khi ông Mẫn chạy đến, ông này đã chửi mắng em N. N có xin lỗi và chạy đến đỡ người phụ nữ dậy, nhưng bị ông Mẫn tát vào mặt. Sợ hãi, N bỏ chạy thì bị ông Mẫn đuổi theo và đánh vào đầu, đạp té xuống mương cạn gần đó.

Lúc này, nhiều người nhìn thấy vụ việc nên chạy đến can ngăn, ông Mẫn mới chịu dừng tay. Em N sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu với một số vết thương trên vùng đầu.

Qua giám định, tỷ lệ thương tật của em N do va chạm giao thông gây ra là 3%, em N bị đánh 3 chỗ nhưng không có thương tích.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, bước đầu, công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr đi bộ băng qua đường không đúng vị trí đi bộ, không đảm bảo an toàn giao thông.

Làm việc với công an, ông Mẫn thừa nhận hành vi đã đánh, đạp ngã cháu N xuống mương cạn.