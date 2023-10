Vụ ô tô tông hàng loạt người chờ đón con tan trường: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 16/10, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai của nam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, nhiều người khác bị thương trên địa bàn phường Hòa Phú.



Tài xế lái ô tô được xác định là Huỳnh Thanh B (SN 1974, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một). Bước đầu, sau khi lái ô tô gây tai nạn chết người, ông B đã đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, B được công an xác định thời điểm gây tai nạn có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Minh.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được xác định do tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 15/10, nhiều phụ huynh đang đứng trên vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) để chờ con đi học thêm về.

Lúc này, ô tô mang biển số 61K-077.41 do tài xế B điều khiển lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy bất ngờ lao lên vỉa hè đúng chỗ các phụ huynh đứng.

Một số nhân chứng cho biết, cú tông mạnh khiến nhiều người bị thương, trong đó có một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường xe máy và người nằm la liệt trên vỉa hè. Ngay sau đó tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện.