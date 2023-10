Quảng Nam: Làm rõ vụ ô tô tông 2 mẹ con bị thương trong mưa rồi rời khỏi hiện trường

Sáng 15/10, thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã nắm thông tin về việc một ô tô gây tai nạn với 2 người đi đường rồi rời khỏi hiện trường làm người dân bức xúc.

"Sau khi nắm thông tin, phòng đã báo cho Công an TP.Tam Kỳ và làm ngay trong đêm, việc này thuộc thẩm quyền của Công an TP.Tam Kỳ, vì thụ lý tai nạn trong nội thị. Công an TP.Tam Kỳ đã xác định chủ xe và người lái xe và đã mời lái xe lên làm việc, còn cụ thể thế nào chắc anh em xác minh và xử lý theo quy định. Quan trọng, có đầy đủ thông tin, chứng cứ thì xử lý theo đúng quy định", ông Hồng nói.

Xe máy và xe đạp của 2 mẹ con nằm ở ngoài đường sau khi bị ô tô tông trúng. Ảnh: CTV

Video lúc xảy ra tai nạn được camera của người dân ghi lại.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho biết, hiện nay đơn vị đã xác minh làm rõ được người lái xe gây tai nạn, hiện đã đem xe gây tai nạn về Công an TP.Tam Kỳ để điều tra làm rõ.

Theo đó, sự việc được camera của người dân ghi lại, xảy ra vào lúc khoảng 18h25 ngày 14/10, tại khu vực ngã tư đường Trần Phú - Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ.



Sau khi gây tai nạn, ô tô màu trắng lùi lại tầm 30 giây rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh chụp lại từ camera

Video của người dân ghi lại sau khi xe ô tô màu trắng gây tai nạn lùi lại tầm 30 giây rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo lời người dân sống ở khu vực này: Chiếc ô tô màu trắng BKS 92A-299.xx phóng nhanh trên đường Trần Phú. Khi ô tô đến gần ngã tư Trần Phú - Lý Thường Kiệt thì đâm vào phía sau xe máy và xe đạp của 2 mẹ con đang đi sát lề bên phải đường Trần Phú. Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, bị thương.



Sau khi gây tai nạn xong, tài xế ô tô lùi xe lại và dừng khoảng 30 giây, sau đó tăng tốc bỏ mặc người bị nạn giữa trời mưa.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã ra dìu 2 người bị nạn vào lề đường, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người dân sống trên đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ bức xúc khi người điều khiển ô tô đã lái xe bỏ chạy, bỏ mặc người đi xe máy và xe đạp đang bị thương nằm trên đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.