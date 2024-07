Vụ bắt ông Lê Thanh Vân: Chi tiết từ vụ bắt Cường "quắt" đến 2 đại biểu Quốc hội

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 10/7, liên quan vụ bắt giữ ông Lê Thanh Vân, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin kết quả khởi tố điều tra đối với vị đại biểu Quốc hội khóa XV này.

Cụ thể, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân (SN 1964, trú Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, là Đại biểu Quốc hội khóa XV) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358, Bộ luật hình sự.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Ông Lưu Bình Nhưỡng ngày 14/11/2023 bị Công an tỉnh Thái Bình bắt vì "Cưỡng đoạt tài sản". Diễn biến này là kết quả điều tra mở rộng vụ án Cường "quắt" bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đến ngày 26/12/2023, ông Nhưỡng bị khởi tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Ảnh: QH

Về vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trú Tây Hồ, TP.Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đó là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, có 03 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 10/7/2024, theo Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan này đã bắt giữ ông Lê Thanh Vân trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Ảnh: QH

43 ngày sau khi khởi tố ông Nhưỡng, ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-CSĐT, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-CSĐT đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra cho biết đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý, ngày 14/11/2023 đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ.

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2021, liên quan một dự án, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng 300.000 USD.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 7 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.

Về đối tượng Cường "quắt", ngày 17/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường "quắt" về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm "phương tiện" gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.