Vụ phóng hỏa đốt nhà làm 3 người bị bỏng nặng: Khởi tố 2 bị can

Nguyễn Tất Linh và Bùi Tấn Quang.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) khiến 3 người bị thương, sáng 21/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tấn Quang (sinh năm 1972) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1981), cùng trú tại ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, về tội “Giết người.”



Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đây là hai nghi phạm đã đốt nhà chị Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1976, trú tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vào sáng 13/7 làm 3 người bị thương nặng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Quang có quan hệ tình cảm với chị Diễm. Thời gian gần đây, giữa Quang và chị Diễm thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 13/7, Quang đã rủ Nguyễn Tất Linh cùng đốt nhà chị Diễm. Sau khi thực hiện hành vi, Quang và Linh bỏ trốn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/7, người dân sống tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1976) bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy làm chị Diễm và hai người khác trong gia đình gồm Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1995, con chị Diễm) và bé Lê Trâm Anh (sinh năm 2017, con của Nguyễn Thị Thu Hà) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, cùng nhiều tài sản giá trị khác bị thiêu rụi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt nghi can.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn và trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng các vật chứng thu thập được tại hiện trường, sau hơn 30 giờ xảy ra vụ việc, đến chiều 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, đã bắt giữ Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh về các hành vi phạm tội nói trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc để đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý trước pháp luật.