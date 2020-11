Vụ “rút ruột” dự án ở Bình Dương: Một gói cổ phần, ký bán cho 2 người trong ngày

Một gói cổ phiếu, chuyển nhượng cho 2 người trong 1 ngày

Theo ông Đào Gia Phú – Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (số 2 Hải Triều, quận 1, TP.HCM) hiện nay: Công ty Thành Nguyên có vốn điều lệ khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Thành Điệu (sinh 1965) sở hữu 82.000 cổ phần (trị giá 82 tỷ đồng, chiếm 41% vốn điều lệ). Bà Ngô Ngọc Giàu là vợ ông Lê Thành Điệu (bà Giàu sinh 1969, cùng thường trú với ông Điệu tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), sở hữu 115.000 cổ phần (trị giá 115 tỷ đồng, chiếm 57,5% vốn điều lệ).

Ngày 13/11/2018, bà Giàu đã ký hợp đồng chuyển nhượng 8.000 cổ phần, với tổng giá trị 80 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên) cho Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt (123 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM). Đồng thời, ông Lê Thành Điệu cũng chuyển nhượng cho Công ty Liên Hiệp Việt 80.000 cổ phần (80 tỷ đồng), thuộc sở hữu của ông Điệu.

Công ty Thành Nguyên hiện là chủ đầu tư Dự án Võ Minh Đức ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H

Tuy nhiên, cũng trong ngày 13/11/2018, bà Giàu cũng ký "Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp" cho ông Lê Đức Sĩ. Tại hợp đồng này, bà Giàu thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 115.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 57,5% vốn điều lệ Công ty Thành Nguyên .

Như vậy, trong cùng ngày 13/11/2018, bà Ngô Ngọc Giàu đã ký đồng thời 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà trong Công ty Thành Nguyên.

Trong khi đó, về phía Công ty Liên Hiệp Việt, mặc dù đã chính thức mua và sở hữu 16.000 cổ phần (80% vốn điều lệ), nhưng tại cuộc họp Hội đồng cổ đông của Công ty Thành Nguyên vào ngày 10/12/2018, Công ty Liên Hiệp Việt không được mời họp.

Trái lại, tại cuộc họp này, mặc dù đã chuyển nhượng hết cổ phần, nhưng bà Ngô Ngọc Giàu vẫn được ghi nhận còn sở hữu 115.000 cổ phần (?).

Và, cuộc họp Hội đồng cổ đông Công ty Thành Nguyên ngày 18/12/2018, Công ty Liên Hiệp Việt vẫn tiếp tục không có trong thành phần tham dự…

Sở KHĐT và Công an tỉnh Bình Dương nói gì?

Trả lời xung quanh sự vụ chuyển nhượng cổ phần mờ ám này tại Công ty Thành Nguyên, về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, ông Phú Hữu Minh – Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Bình Dương – cho biết: "Việc bà Giàu ký hợp đồng chuyển nhượng 115.000 cổ phần cho ông Lê Đức Sĩ ngày 13/11/2018, thì 2 bên (ông Sĩ, bà Giàu) chưa cung cấp được chứng từ thể hiện việc ông Sĩ đã hoàn tất việc chuyển tiền mua cổ phần cho bà Giàu".

Trong khi đó, theo đại tá Trần Văn Chính – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương – xác nhận: " Ngày 13/11/2018, ông Điệu và bà Giàu cùng ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Liên Hiệp Việt (do ông Nguyễn Đăng Hải đại diện). Trong đó, ông Điệu và bà Giàu thống nhất chuyển nhượng 16.000 cổ phần (trong hợp đồng ghi 16.000 cổ phần, trị giá 160 tỷ đồng), việc ký hợp đồng chuyển nhượng do các bên có tên trong hợp đồng tự nguyện ký tên xác nhận".

Xây dựng hạ tầng cơ sở tại Dự án khu dân cư Võ Minh Đức. Ảnh: C.H

Hơn thế, Công an tỉnh Bình Dương còn khẳng định: "Ngày 15/11/2018, Công ty Thành Nguyên (do bà Ngô Ngọc Giàu – đại diện theo pháp luật vào thời điểm đó - PV) ký giấy chứng nhận phần vốn góp và chứng nhận cổ phần số 01/2018/GCN.CP chứng nhận Công ty Liên Hiệp Việt có sở hữu 16.000 cổ phần, trị giá 160 tỷ đồng, chiếm 80% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên…

Ngoài ra, căn cứ trên sổ đăng ký cổ đông số 01/2018/SCĐ ngày 15/11/2018 của Công ty Thành Nguyên lập (do bà Ngô Ngọc Giàu là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT xác nhận), thể hiện Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 16.000 cổ phần, trị giá 160 tỷ đồng trong Công ty Thành Nguyên.

Tính đến ngày 22/7/2019, Công ty Thành Nguyên xác nhận Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65,012 tỷ đồng".

Theo ông Phú Hữu Minh – Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Bình Dương: "Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp, thì Công ty Liên Hiệp Việt là cổ đông của Công ty Thành Nguyên".

Một góc công trình đang xây dựng tại dự án bất động sản của Công ty Thành Nguyên. Ảnh: C.H

Tuy nhiên, tại hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 7, lần thứ 8 của Công ty Thành Nguyên, thông qua 2 cuộc họp 10/12 và 18/12/2018, không thể hiện thành phần tham dự họp có cổ đông là Công ty Liên Hiệp Việt.

Trước những khuất tất này, theo đánh giá của lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Bình Dương là có việc "kê khai không trung thực, không chính xác".

Trong khi đó, có hay không dấu hiệu của hành vi "lừa đảo", khi bà Ngô Ngọc Giàu đã chuyển nhượng 8.000 cổ phần (trong tổng số 115.000 cổ phần của bà Giàu tại Công ty Thành Nguyên) cho Công ty Liên Hiệp Việt ngày 13/11/2018. Nhưng cùng ngày, bà Giàu lại tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 115.000 cổ phần (trong đó có 8.000 cổ phần đã chuyển nhượng cho Công ty Liên Hiệp Việt) cho ông Lê Đức Sĩ ?

Hiện Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM đang phối hợp tiến hành xác minh, điều tra vụ việc này.