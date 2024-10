Vụ tài xế trả tiền xăng ném qua cửa kính ở Long An: Công an mời nhiều người đến làm việc Vụ tài xế trả tiền xăng ném qua cửa kính ở Long An: Công an mời nhiều người đến làm việc

Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã mời đại diện cửa hàng xăng dầu, nhân viên bán xăng, kể cả nhân viên bán xăng ở điểm khác làm việc để làm rõ tài xế đã làm rơi tiền hay ném tiền qua cửa kính ô tô.