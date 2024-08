Vụ tàu chở hàng đâm phà chở khách trên sông Vàm Nao: Phà chở khách không được phép chở ô tô

Clip vụ tàu chở hàng đâm phà chở khách chiều 6/8, khiến 3 người bị thương. Clip do người dân cung cấp

Sáng 7/8, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ tàu chở hàng gần 4.500 tấn đâm phà chở khách trên sông Vàm Nao (thủy phận bờ phải xã Tân Trung, huyện Phú Tân; bờ trái xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hướng thượng nguồn về hạ nguồn), qua kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu biển chở hàng và phà khách, kết quả 0,00mg/l khí thở; bến khách ngang sông có quyết định công bố hoạt động nhưng không được phép chở ô tô theo quy định; phương tiện phà khách số hiệu AG-23293 có Giấy CNATKT và BVMT còn thời hạn đến đến ngày 16/5/2025, người điều khiển phương tiện có Giấy CNKN chuyên môn theo quy định.

Hình ảnh tàu hàng đâm phà chở khách. Ảnh cắt từ clip camera giám sát

Tuy nhiên, phương tiện phà khách số hiệu AG-23293 khi lưu thông chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định.



Hiện Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời phối hợp kiểm đếm số lượng người trên phà trước khi xảy ra tai nạn.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 14h40 ngày 6/8, Công an xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhận được tin báo của người dân về vụ việc tàu sắt va chạm với phà sắt trên đoạn sông Vàm Nao (giữa xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân), Công an xã khẩn trương đến hiện trường xác minh.

Ảnh hiện trường vụ tàu chở hàng đâm phà chở khách. Ảnh được cắt từ camera giám sát.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên tại bến đò Tân Trung - Mỹ Hội Đông, một tàu sắt (tàu buôn của Bangkok - Thái Lan) trọng tải 4.498 tấn do Mr Phitsanu Kasamesang điều khiển (SN 1985, người Thái Lan) chạy hướng Thuận Giang đến Vàm Nao va chạm với phà sắt chở khách, biển kiểm soát AG-23293 chạy hướng Phú Tân đến Chợ Mới, do Châu Trọng Lực (SN 1985, nơi cư trú ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển.

Hình ảnh tàu chở hàng gần 4.500 tấn đâm phà chở khách. Ảnh được cắt từ camera giám sát.

Tại thời điểm va chạm, trên phà sắt có 2 xe ô tô tải, 6 xe mô tô, 1 xe ba gác và khoảng 10 người. Sau va chạm, phà sắt tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông.

Hình ảnh phà chở khách sau tai nạn. Ảnh được cắt từ camera giám sát.

Hậu quả của vụ va chạm làm 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 66C-163.78 rơi xuống sông, tài xế bị gãy chân trái và đã được chuyển viện điều trị; 1 một xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-116.35 nứt kính đầu xe; xe ba gác hư hỏng nặng và 2 hành khách bị thương.