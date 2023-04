Vụ tên cướp ngân hàng nổ súng bắn bảo vệ ở Bình Dương: Sức khỏe của nạn nhân hiện ra sao?

Ngày 18/4, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên nam bảo vệ dũng cảm vây bắt thanh niên cầm súng cướp tiền tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).



Anh Lường Huy Phượng, nhân viên bảo vệ Phòng giao dịch Sacombank Bàu Bàng, trực thuộc Chi nhánh Bến Cát, thuộc khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, đã bị thương sau vụ việc.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên nam bảo vệ bị tên cướp ngân hàng nổ súng bắn. Ảnh: Hoàng Minh

Tại bệnh viện, đại tá Ngô Xuân Phú ân cần hỏi thăm sức khỏe, biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Phượng trong cuộc đấu tranh với tội phạm. Hiện sức khỏe của anh Phượng đã ổn định.

Đại diện Công an huyện Bàu Bàng cho biết, việc bắt giữ tên cướp ngay tại chỗ đã thể hiện được tính chủ động, tinh thần cảnh giác của ban giám đốc ngân hàng trước các tình huống bất ngờ. Kết quả nêu trên cũng cho thấy công tác tuyên truyền, tập huấn xử lý các tình huống tại các ngân hàng, tiệm vàng của Công an tỉnh đã được Công an cấp huyện và cơ sở triển khai xuyên suốt và phát huy hiệu quả.

Anh Phượng đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Theo anh, 1 nhân viên ngân hàng cũng bị thương sau vụ việc.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 10h ngày 17/4, N.T.P. (SN 1997, quê Bình Phước) đến phòng giao dịch trên, không giao dịch và nói chờ bạn.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, P. rút súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch để cướp hàng trăm triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh Phượng cùng các bảo vệ ngân hàng đã chống trả.

P. đã nổ súng vào người anh Phượng khiến nam bảo vệ bị thương. Mặc dù bị súng bắn vào người, nam bảo vệ vẫn lao vào khống chế, quật ngã tên cướp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng.

Tại cơ quan công an, P. khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã mua súng, đạn trên mạng xã hội để cướp tài sản.