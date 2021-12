Vụ tha tù sớm cho Phan Sào Nam: Đã có bao nhiêu cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật?

Như Dân Việt đã thông tin, mới đây Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ công an tỉnh này do liên quan đến việc tha tù sớm cho Phan Sào Nam (SN 1979 - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến).

Theo đó, Tỉnh ủy Phú Thọ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với đại tá Đào Văn Lý, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; Thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2021, nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh).

Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ và thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ cùng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Phan Sào Nam tại tòa sơ thẩm. Ảnh: D.X

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 9/2021), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Những cán bộ bị liên quan bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, gồm: Ông Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh; bà Phạm Thị Hương Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; ông Nguyễn Trí Chinh, Phó Chánh án TAND tỉnh; bà Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh tòa dân sự; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (ngày 18/11), liên quan việc giảm thời gian chấp hành hình phạt tù cho Phan Sào Nam, cơ quan chức năng đã kiểm tra, làm rõ các sai phạm, tiêu cực, xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với 9 tập thể, 29 cá nhân.

Phan Sào Nam - nhân vật số 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.Club từng gây xôn xao dư luận - bị kết án 5 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Ngoài ra ông Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỷ đồng, tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỷ đồng, theo bản án của tòa phúc thẩm xét xử năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau khi bản án có hiệu lực, ngày 29/4/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho ông Nam. Gần 1 năm sau, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho ông Nam. Ông Phan Sào Nam ra trại ngày 6/2/2021.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan tố tụng Quảng Ninh đã liên tiếp có các quyết định giảm án cho Phan Sào Nam, tạo điều kiện cho ông này ra tù trước hạn đến 22 tháng.

Ngay sau đó, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã ra kháng nghị, cho rằng hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh cho Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật. Viện KSND Cấp cao đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.

Ông Hoàng Văn Tiền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hạ Long



Mới đây, tại phiên giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND Cấp cao và cho rằng quyết định giảm thời gian chấp hành án với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật. Ông Phan Sào Nam phải chấp hành phần bản án còn lại.

Việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.