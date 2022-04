Vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong: Xác định nguyên nhân

Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ ngày 4/4, Lên và vợ là chị T.T.M.T (SN 1989, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) cự cãi và đánh nhau. Nguyên do là vì chị T đòi chia tay nhưng Lên không đồng ý.

Nghe đánh nhau, bà N.N.X (SN 1964, mẹ chị T) can ngăn. Lúc này, Lên lấy cây xà beng đánh bà X tử vong. Chị T hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị Lên đuổi theo dùng xà beng tiếp tục đánh chị T tử vong.

Hiện trường vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong. Ảnh: CTV.

Khi con riêng chị T là cháu cháu P.M.T (SN 2016) thức giấc, đi ra thấy vụ việc thì khóc lớn. Lúc này, Lên xuống sát hại cháu P.M.T.

Đến 5 giờ ngày 5/4 Lên cắt cổ tự tử. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Khi Lên tỉnh táo, lực lượng chức năng tiến hành làm việc và Lên khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Như tin đã đưa, vào lúc 8 giờ 30 ngày 5/4, ông H phát hiện vợ là bà N.N.X, cùng con gái T.T.M.T và cháu ngoại đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông H.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện vụ thảm án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định.