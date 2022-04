Ngày 13/4, bà Trần Thị Tuyết Trang (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án liên quan việc con gái bà bị hiếp dâm.



Theo đó, vào ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT tra Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nguyên do là vì quá trình điều tra chưa xác định được bị can, trong khi thời hạn điều tra đã hết.

Thông bảo tạm đình chỉ vụ án liên quan đến việc bé gái bị hiếp dâm. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, vào tháng 11/2020, ông Tô Văn Sơn đến Công an xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trình báo về việc con gái mình là bé A (SN 30/10/2007) bị hiếp dâm nhiều lần.

Ngày 22/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo ông Sơn và gia đình, do vợ chồng ông ly hôn nên tạm gửi bé A cho ông bà nội tại ấp Tân Phú, xã Tân Trung. Tháng 11/2020, ông Sơn về thăm con thì phát hiện cháu bất thường. Khi gặng hỏi thì bé A cho biết bị người anh rể tên H (có hộ khẩu thường trú ở Tân Trụ, Long An) hiếp dâm nhiều lần.

Do H có việc làm ăn ở tỉnh Cà Mau nên thường xuyên vào nhà ông ngoại vợ chơi (ông ngoại vợ của H là ông nội của bé A).

Bé A kể với cha và nhiều người, sau mỗi lần vào nhậu với ông nội xong, H đã dụ dỗ và ép bé quan hệ tình dục. Bé A cho biết, mình bị ép như vậy 6 lần.