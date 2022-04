Vụ thảm án ở Cà Mau: Người chồng bị nghi sát hại 3 người trong gia đình đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ thảm án ở Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Lên, 33 tuổi để điều tra về tội giết người.