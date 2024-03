Vụ thanh niên tử vong sau khi làm việc với công an: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định đình chỉ công tác với đại úy Thái Thanh Thương - Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), để tiếp tục làm rõ thông tin vụ thanh niên tử vong sau khi làm việc với công an.

Anh Đức tử vong sau khi làm việc với công an. Ảnh: GĐCC

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Minh Đức (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc trên, theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim; suy thận cấp (tổn thương thận cấp); suy gan cấp (tổn thương gan cấp), tổn thương phần mềm đùi phải trái.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã triệu tập anh Đức đến trụ sở làm việc, vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Anh Đức cùng 1 người bạn đến làm việc với cán bộ điều tra. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đức ngất xỉu nên được các cán bộ công an đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, anh Đức được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến khuya 22/3, anh Đức được Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo tử vong. Đến ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh Đức.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.