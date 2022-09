Vụ thi thể cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc: Chân dung nghi phạm sát hại cô gái 17 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế, sinh năm 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - nghi phạm vụ thi thể cuộn bạt ven đường - để điều tra về hành vi giết người.

Công an Vĩnh Phúc tạm giữ Dương Văn Thế - nghi phạm vụ thi thể cuộn bạt ven đường - để điều tra hành vi giết người. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 7h sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế đã phát hiện 1 thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Đến tối cùng ngày đã xác định được danh tính nạn nhân là G.T.P, sinh năm 2005, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện).

Quá trình điều tra, xác minh, sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế.

Đáng chú ý, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Thế còn bình tĩnh bình luận vào các bài viết về việc phát hiện thi thể vào ngày 8/9 như vô can.

Cơ quan chức năng tiến hành dựng lại hiện trường chiều 9/9. Ảnh: VP

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết G.T.P vào rạng sáng 5/9.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.