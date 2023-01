Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Nhiều bài đăng đã xóa

Vừa qua, thông tin nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) bị xâm hại ngay trong trung tâm giáo dục quốc phòng khiến dư luận vô cùng hoang mang, bức xúc.

Ngay sau khi các trang mạng xã hội đăng tải ngập tràn về vụ việc này, phía Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP.HCM) đã lên tiếng khẳng định những thông tin đăng tải trên Facebook, Zalo... là thất thiệt, phản ánh không đúng sự thật về hoạt động GDQP&AN của sinh viên HUFLIT.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Quân sự Quân khu 7 đã có thông tin chính thức vụ việc. Ảnh: NTCC

Đơn vị này cho biết, sự việc xảy ra là do tranh cãi nội bộ giữa 2 sinh viên nữ. Vì không làm chủ cảm xúc, một em có biểu hiện khóc và la hét. Khi sự việc xảy ra, cán bộ quản lý của Trung tâm đã gặp gỡ, động viên và giải quyết xong, không xảy ra hậu quả.

Sau khi Trường Quân sự Quân khu 7 phản hồi chính thức về vụ việc, phía nhà trường HUFLIT cũng đăng tải lên trang fanpage nội dung này. Đồng thời, thông tin từ HUFLIT cho biết, nhà trường đã mời công an vào cuộc để xác minh thông tin.

Ngày 12/1, theo ghi nhận của Dân Việt, hầu hết các bài đăng trên Facebook đã bị xóa hoặc thay đổi thông tin. Trên các diễn đàn dành cho sinh viên, nhiều bài đính chính được đưa ra.

Hầu hết các bài đăng về sự việc đều bị gỡ. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, tài khoản được cho là chủ nhân của clip có tiếng gào khóc, la hét rất thảm thiết kèm bài đăng tải vụ việc cũng đã lên tiếng đính chính.

Theo đó, tài khoản này cho biết, tối ngày 10/1, người này có ca gác đêm vào lúc 21h30 tới 23h00. Trong khoảng thời gian gác, người này có nghe được tiếng la hét phát ra từ khu đối diện nên đã cầm điện thoại lên và quay lại sự việc trong khi chưa rõ tình hình như thế nào. Người này chỉ nghe tiếng la hét rất to, vì hoảng sợ nên đã suy đoán theo suy nghĩ của bản thân.

"Mình xin đính chính sự việc của clip dưới đây là do mất đoàn kết nội bộ giữa các cá nhân sinh viên nữ (nghi ngờ lấy tiền của nhau) nên bạn sinh viên đó đã có hành động tiêu cực, và khi được phát hiện các thầy có lên trấn an bạn nhưng bạn vẫn bị kích động nên các thầy có đưa bạn xuống văn phòng để giúp bạn bình tĩnh, để tránh trường hợp xấu xảy ra như hình ảnh các bạn đã thấy bên dưới. Sau khi xuống văn phòng được các thầy trấn an và bình tĩnh lại thì bạn được ba mẹ lên đón về", tài khoản này cho biết.

Ngoài ra, tài khoản này cũng thừa nhận, sau khi sự việc xảy ra thì người này đã gửi clip cho 2 bạn gác chung và 1 bạn nam ở khu khác. Tài khoản này mong rằng, mọi người không lan truyền những thông tin sai sự thật. Đồng thời cho biết, qua sự việc đã rút ra bài học cho bản thân, muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì một phút nông nỗi đã khiến mọi chuyện đi quá xa.