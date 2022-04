Chiều 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can: Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) đến ngày 3/6/2022.

Ông Lê Tùng Vân và 3 người khác ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Ảnh: CTV

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin ngày 12/3, 3 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 lệnh tam giam để làm rõ tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", đồng thời tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1 đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hòa để tiếp tục điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đến nay đã hết thời hạn tạm giam 3 bị can về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", Công an huyện Đức Hòa chuyển hồ sơ cùng bị can về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Các bị can trên tiếp tục được gia hạn tạm giam lần 1 để làm rõ tội danh trên và mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Về tội danh kể trên, cơ quan điều tra huyện tạm giam thời hạn 2 tháng, công an tỉnh gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền cũng trong 2 tháng.

Trong thời gian tạm giam tiếp theo, cơ quan điều tra tập trung làm rõ tội danh đã khởi tố, sau đó tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ điều tra tội loạn luân, tội chiếm đoạt tài sản theo đơn thư đã nhận của một số nguồn tin tố giác tội phạm", đại diện Cơ quan CSĐT tỉnh Long An nói.