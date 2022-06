Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Tòa triệu tập 8 nhân chứng là cán bộ công an

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/2, VKSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan này cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan An ninh tỉnh điều tra thụ lý và khởi tố thêm 2 bị can cùng hành vi trên.