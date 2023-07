Vụ triệt phá băng giả danh công an "cướp" nhân viên massage, karaoke: Khen thưởng nóng Vụ triệt phá băng giả danh công an "cướp" nhân viên massage, karaoke: Khen thưởng nóng

Công an tỉnh Bình Dương đã trao khen thưởng nóng cho Công an thị xã Bến Cát với thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt xóa băng nhóm giả danh công an "cướp" nữ tiếp viên karaoke, massage.