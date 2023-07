Bắt băng nhóm dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân cướp tài sản

Ngày 19/7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ Võ Minh Khang (SN 2006, quê Bạc Liêu); Nguyễn Văn Nhái (SN 2002, quê Bạc Liêu); Nguyễn Công Hậu (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Gấm (SN 1994, quê Trà Vinh) về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản. Khoảng 21h ngày 16/7, 4 đối tượng sử dụng 2 xe máy rảo quanh các tuyến đường vắng người trên địa bàn Tiến Hưng để tìm "con mồi".

4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Đến 23h cùng ngày, phát hiện L.Đ.D (SN 1994, ngụ TP Đồng Xoài) đang dừng xe máy một mình tại đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3.

Gấm tiếp cận anh D và sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh D, làm nạn nhân choáng phải bỏ chạy. Sau đó, Nhái lấy xe máy biển số 93P2 - 443.43 của anh D và cùng đồng bọn tẩu thoát về phòng trọ.

Các đối tượng mang xe của anh D cất giấu tại bãi đất trống thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Sau khi bị cướp tài sản, anh D đã đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 18/7, toàn bộ các đối tượng đã bị lực lượng trinh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện, phối hợp với Công an xã Tiến Hưng, Công an huyện Đồng Phú bắt giữ.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 16/7, bà H (ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) khi đang đi bộ cùng bạn trên đường Nguyễn Huệ thì bị một đối tượng sử dụng xe máy áp sát.

Sau đó, đối tượng giật sợi dây chuyền vàng mà bà H đang đeo trị giá 20 triệu đồng và tẩu thoát. Vụ việc hiện đang được lực lượng Cảnh sát hình sự tích cực truy xét để xử lý.