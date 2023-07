Cô gái chạy xe máy một mình bị cướp trên quốc lộ N2 giữa đêm khuya

Chiều 16/7, thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết đơn vị này đang phối hợp Cảnh sát hình sự tỉnh Long An, Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) tập trung điều tra truy xét vụ cướp tài sản có tính manh động, xảy ra đoạn quốc lộ N2, đoạn tiếp giáp giữa hai huyện. Nạn nhân là một phụ nữ đi về quê đám tang người thân.

Nạn nhân quê miền Tây chạy xe máy trên quốc lộ N2 bị cướp, lo sợ vào quán cà phê ven đường cầu cứu. Ảnh: Cắt từ clip

Trên mạng xã hội đăng tải clip dài gần 3 phút phản ánh, khoảng 22 giờ ngày 15/7, cô gái khoảng 25 tuổi quê miền Tây, điều khiển xe máy đời cũ tấp vào quán cà phê ven quốc lộ N2 cầu cứu nhờ giúp đỡ. Cô gái đứng khóc do bị nhiều thương tích trên mặt, sưng hai đầu đầu gối và cho hay vừa bị cướp.

Nạn nhân kể, dù đã van xin để về lo đám tang nội vừa mất, nhưng một đối tượng đứng gần dọa nạt hung dữ làm cô hoảng sợ.

Nạn nhân quê miền Tây bị cướp đạp ngã xe, chấn thương hai đầu gối. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip ghi lại đầy đủ nội dung, theo đó, nạn nhân chạy xe một mình đến đoạn kênh qua địa phận kênh Ba nhưng không rõ huyện Tân Thạnh (Long An) hay huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).





Do đoạn đường vắng, không đèn, xuất hiện 2 xe máy kè theo đạp nạn nhân té ngã rồi khống chế, lục trong giỏ xách lấy điện thoại di động, tiền, giấy tờ cá nhân, bình xăng dự phòng trên xe máy. "Một thanh niên còn kêu bỏ đôi dép ra rồi lấy đi, tao tha cho mầy", cô gái kể.

Vết thương chảy máu nhiều, do đoạn đường còn xa nên cô gái đành đẩy xe ghé vào quán cà phê ven lộ N2 cầu cứu. Chủ quán là một phụ nữ trung niên, mở đèn lấy bông băng cho cô gái rửa vết thương. Cô chờ trời sáng mới dám chạy đi phụ lo tang gia của bà nội.

Hiện Công an huyện Tân Thạnh và huyện Tháp Mười phối hợp điều tra truy xét một số vụ cướp xảy ra quốc lộ N2 gần đây.