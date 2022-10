Vụ trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con ở quận Tân Bình: Hiệu trưởng lên tiếng

Trước phản ánh cấm phụ huynh mang sữa cho con để bổ sung ngoài thực đơn của trường, thay vào đó, trường sẽ cung cấp sữa cho trẻ nếu phụ huynh có nhu cầu, phóng viên Dân Việt đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận (quận Tân Bình) thông tin thêm về sự việc.

Không có chuyện ép mua sữa trường cung cấp

Cô Ngọc Trâm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận cho biết, trong thực đơn của trẻ ở trường đã được cân đối để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ hoạt động và phát triển. Thực đơn này đã có một cữ sữa bột sau bữa sáng mỗi ngày và cữ sữa chua vào 9h sáng. Do đó, nhà trường không khuyến khích phụ huynh mang thêm sữa để bổ sung cho trẻ để tối đa khẩu phần ăn tại trường.

Khuôn viên trường mần non cấm phụ huynh mang sữa cho con ở quận Tân Bình khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thêm vào đó, căn cứ từ nhiều văn bản của UBND TP.HCM, Ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng GDĐT quận Tân Bình gửi về trường quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học có tổ chức bán trú. Trong đó, nhiều nội dung yêu cầu nhà trường phải kiểm soát và đảm bảo thực phẩm cung cấp cho bếp ăn, có nguồn gốc rõ ràng thông qua có hóa đơn, chứng từ…; đảm bảo an toàn với đề án an toàn sữa học đường cũng như chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm với nguồn gốc xuất xứ trong đơn vị...

Trong khi đó, vị hiệu trưởng cho biết, sữa phụ huynh gửi vào trường có rất nhiều loại, nhà trường không thể nắm được nguồn gốc và chất lượng. Trường đã ghi nhận nhiều trường hợp như sữa bị phình, bục, hoặc phụ huynh gửi sữa lạnh cho trẻ... không đảm bảo được an toàn thực phẩm khi sữa thay đổi môi trường bảo quản. Vì vậy, trong buổi họp tập thể giáo viên, hiệu trưởng đã trao đổi về việc ngưng nhận sữa phụ huynh gửi vào trường kể từ tháng 10/2022.

Dù vậy, nhiều giáo viên cho rằng, nhu cầu của phụ huynh vẫn muốn các con được bổ sung thêm sữa. Do đó, nhà trường đã đưa ra phương án tìm đơn vị cung cấp sữa cho trẻ, nếu phụ huynh có nhu cầu sẽ đăng ký. Việc này sẽ giúp nhà trường quản lý được nguồn gốc sữa, đảm bảo được chất lượng sữa khi đưa cho trẻ sử dụng. Đồng thời, trong quá trình sử dụng nếu xảy ra vấn đề gì thì nhà trường có cơ sở để yêu cầu đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm.

Được biết, hiện tại, tất cả thực phẩm vào trường đều có hợp đồng, có nguồn gốc, minh chứng năng lực và các thực phẩm chế biến đều được lưu mẫu 24h.

Thực đơn của trẻ đã có cữ sữa bột sau giờ ăn sáng. Ảnh: MQ

Về việc phụ huynh phản ánh nhà trường thông báo đột ngột, cô Trâm cho biết, trong tuần cuối cùng của tháng 9/2022, giáo viên đã bắt đầu tuyên truyền việc phụ huynh không được mang sữa vào trường. Thông báo này được dán ở bảng tin của trường, nhưng có thể phụ huynh không để ý nên không nắm được. Đến ngày 3/10, hiệu trưởng nhắn tin cho giáo viên để nhắc nhở việc không nhận sữa của phụ huynh gửi từ 4/10. Tuy nhiên, các cô nhắn tin cho phụ huynh nên đã gây sự hiểu lầm là tối nhắn, sáng áp dụng. Thật ra, nội dung này đã tuyên truyền từ trước đó.

Về nguyên nhân không lấy ý kiến của phụ huynh khi cấm mang sữa vào, hiệu trưởng cho biết, đây là nhu cầu cá nhân của phụ huynh, nằm ngoài chương trình của nhà trường. Do đó, nhà trường không lấy ý kiến của phụ huynh.

Giá sữa chênh lệch vì không được khuyến mãi

Về đơn vị cung cấp sữa, hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi tìm hiểu thương hiệu sữa này thì được biết đã ra đời nhiều năm và có chứng nhận thương hiệu quốc gia. Tuy nhiên, đây là sữa chuyên về dinh dưỡng nên kênh cung cấp của họ không đại trà, chủ yếu bán vào các bệnh viện. Do đó, thương hiệu này không phổ biến, người dân không biết nhiều.

Có sự chênh lệch giữa giá bán cung cấp cho phóng viên và giá bán gửi cho phụ huynh. Ảnh: MQ

Về giá sữa, phụ huynh thắc mắc tại sao cao hơn giá thị trường, hiệu trưởng cho biết: Trên thị trường có giá tốt hơn vì họ lấy số lượng lớn nên được áp dụng các chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp. Trường lấy số lượng ít nên không được áp dụng khuyến mãi. Để chứng minh điều này, hiệu trưởng đưa ra bảng giá niêm yết trong hợp đồng với nhà cung cấp cho phóng viên kiểm chứng và so sánh với mức giá bán cho phụ huynh. Theo đó, giá này chỉ có sự chênh lệch rất thấp, từ 1 đến dưới 2 ngàn đồng. Phần chênh lệch này, hiệu trưởng cho biết là chi phí để bảo quản tủ mát.

Tuy nhiên, bảng giá nhà trường cho rằng sẽ bán cho phụ huynh lại khác bảng giá phụ huynh nhận được (thấp hơn 3,5 – 4 ngàn đồng). Trả lời điều này, hiệu trưởng cho biết, thời gian đầu khi tham khảo giá cho phụ huynh, nhà trường tìm hiểu thị trường và đưa ra mức giá cho phụ huynh đăng ký. Sau đó, nhà trường thống nhất với công đoàn để đưa ra giá cụ thể chứ không đánh đồng giá chung chung. Dù vậy, theo đánh giá của phóng viên, câu trả lời của nhà trường chưa đi đúng trọng tâm.

Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh vào chiều 5/10 và đi đến thống nhất: Nhà trường sẽ cung cấp sữa cho phụ huynh nào có nhu cầu bổ sung thêm cho trẻ. Trường hợp nếu phụ huynh muốn mang theo sữa từ nhà vào trường phải làm cam kết với trường, đảm bảo sữa ở tình trạng nhiệt độ bình thường, còn hạn sử dụng, không móp méo; Hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề ngộ độc từ sữa hộp của trẻ mang từ nhà đến trường uống (nếu có)...

Giáo viên chỉ được nhận sữa từ thời điểm phụ huynh nộp cam kết với nhà trường.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Trường mầm non Quận thuộc quản lý của Phòng GDĐT quận Tân Bình. Ngày 6/10, Sở làm việc với Phòng giáo dục để rà soát, kiểm tra việc phụ huynh phản ánh. Theo đó, nếu có sự việc nhà trường tổ chức bán sữa thì chấn chỉnh lại. Tuy nhiên theo ông Minh, không chỉ sữa mà tất cả loại thực phẩm vào trường học phải được kiểm soát chặt chẽ vì liên quan trực tiếp tới sức khỏe học sinh. Trước đây, TP.HCM có tổ chức chương trình sữa học đường. Đến khi chương trình kết thúc, một số trường tiếp tục cung cấp nhiều loại sữa.