Theo phản ánh của bạn đọc Dân Việt, khoảng 20h40 ngày 2/10 (đêm chủ nhật), phụ huynh có con học tại Trường mầm non Quận Tân Bình nhận được tin nhắn từ giáo viên về việc không đồng ý cho phụ huynh mang sữa từ nhà vào trường (để uống thêm ngoài chế độ ăn uống của trường) kể từ ngày 3/9.

Lý do trong tin nhắn thể hiện là vì sữa mang từ ngoài vào trường không kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm, hạn sử dụng và không lưu nghiệm tại trường 24h khi đưa vào cho trẻ sử dụng. Đồng thời, một số phụ huynh gửi sữa hộp lạnh (để trong cặp) từ sáng đến trưa hoặc chiều trẻ mới uống, điều này không đảm bảo an toàn thực phẩm khi sữa thay đổi môi trường bảo quản.



Thêm vào đó, nhà trường cho biết, công đoàn trường phối hợp tổ chức cung cấp sữa hộp cho trẻ, có dán tên sản phẩm, loại sữa phù hợp để phụ huynh đăng ký và nhà trường quản lý được nguồn sữa và bảo quản sản phẩm sau 24h đưa xuống cho trẻ uống trong ngày.

Nhà trường nhấn mạnh: Phụ huynh có thể không đăng ký, nhưng TUYỆT ĐỐI không mang sữa hộp từ nhà vào lớp cho trẻ.

Ở một lớp khác, giáo viên nhắn: "Bắt đầu từ ngày mai trường sẽ không nhận sữa của các con mang từ ngoài vào để uống ạ! Vì nhà trường tránh trường hợp bị ngộ độc thực phẩm".

Việc trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con ở quận Tân Bình này đang gây bức xúc cho các phụ huynh đang có con học trường này. Một vị phụ huynh nói, bỗng dưng trường thông báo không được mang sữa theo cho vì lý do an toàn vệ sinh thực phẩm. Trẻ chỉ được quyền uống sữa mua của trường, nếu không thì nhịn uống. Trong khi đó, nhà trường gửi thông báo trong đêm (thời điểm này có người xem tin nhắn nhưng cũng có người chưa xem), nhưng đến sáng hôm sau đã áp dụng ngay lập tức. Điều này khiến nhiều trẻ được phụ huynh mang sữa theo để uống bổ sung nhưng không được cho uống.

Anh G.N, phụ huynh có con học tại lớp mầm 1 của trường cho biết, ngày 3/9, anh vẫn mang theo sữa cho con như thường lệ. Tuy nhiên đến chiều về, hai hộp sữa vẫn còn y nguyên trong cặp. Về đến nhà, con của anh uống tì tì một lúc 2 hộp sữa. Theo anh, có thể con đói, bởi thông thường, khoảng 4h chiều con anh sẽ được uống một cữ sữa thêm trước khi về. Chính điều này khiến anh rất bức xúc, không chỉ cách làm của nhà trường, mà còn cách đối xử với những đứa trẻ.

Nhà trường cung cấp sữa với giá bán gấp đôi giá thị trường?

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, sau thông báo cấm mang sữa nhà cho trẻ, nhà trường đã gửi tin nhắn về thương hiệu sữa và giá bán nếu phụ huynh có nhu cầu mua. Tuy nhiên, đây là một thương hiệu sữa có trụ sở ngoài Hà Nội, phụ huynh chưa từng biết đến. Một vị phụ huynh cho biết, bà đi tìm hầu hết các cửa hàng, siêu thị trong thành phố nhưng không thấy bán. Chỉ có một cửa hàng trên đường Nguyễn Thông (quận 3) có bán, nhưng không bán lẻ và hầu hết họ chỉ gửi đi tỉnh.

Đáng nói, giá bán sữa cho học sinh trong trường chênh lệch với thị trường rất cao. Cụ thể, loại sữa dành cho trẻ trên 1 tuổi được trường bán với giá 15.000đ/1 hộp 180ml, 12.000đ/1 hộp 110ml (giá thị trường khoảng 8.300đ/1 hộp 180ml, 6.000đ/1 hộp 110ml); loại sữa dành cho trẻ từ 1-6 tuổi: trường bán với giá 15.000đ/1 hộp 180ml, 12.000đ/1 hộp 110ml (giá thị trường khoảng 8.300đ/1 hộp 180ml, 6.300đ/1 hộp 110ml); Sữa dành cho trẻ từ 1-10 tuổi: trường bán giá 17.000đ/1 hộp 180ml, 13.000đ/1 hộp 110ml (giá thị trường khoảng 11.000đ/1 hộp 180ml, 8.500đ/1 hộp 110ml).

Để kiểm chứng thông tin về giá trên thị trường, phóng viên Dân Việt đã tìm trên các nền tảng trực tuyến thì thấy giá bán loại sữa này thấp hơn giá nhà trường cung cấp cho phụ huynh từ khoảng 5-7 ngàn đồng/hộp.

Trao đổi với Dân Việt, điều khiến phụ huynh bức xúc nhất là việc nhà trường áp đặt, chưa hỏi ý kiến và thống nhất với phụ huynh nhưng đã đột ngột cấm mang sữa theo cho trẻ. Chưa kể, việc trẻ chỉ được phép uống thêm sữa ở trường nếu mua sữa nhà trường cung cấp chẳng khác nào "ép" phụ huynh phải mua. Bởi hiện nay, tất cả phụ huynh của trường đều mang theo sữa để bổ sung cho con ngoài khẩu phần ăn uống ở trường.

Thêm vào đó, lý do cấm mang sữa ở ngoài vào trường chưa thỏa đáng, bởi trường dựa trên cơ sở nào để cho rằng sữa phụ huynh mang vào là không an toàn, không đảm bảo chất lượng… Trong khi đó, phụ huynh cũng không biết loại sữa nhà trường bán chất lượng ra sao, có mặt trên thị trường khi nào… Đồng thời, giá bán sữa có sự chênh lệch cao dẫn đến những hoài nghi về vấn đề tiêu cực.

"Việc thông báo cấm tuyệt đối phụ huynh mang sữa từ ngoài vào cho con và công đoàn nhà trường phối hợp cung cấp 1 loại sữa lạ chưa có sự đồng thuận của phụ huynh gây ra hậu quả bức xúc nghiêm trọng. Điều này từ trước tới nay chưa từng có ở trường.

Thực tế, trẻ đã thích nghi, uống loại sữa mà phụ huynh đã tìm hiểu, tư vấn kỹ để phù hợp với cơ địa, thể trạng của từng bé nên nếu buộc phải ngưng sữa hoặc chuyển qua dùng sữa trường bán thì chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi cần nhà trường tôn trọng phụ huynh, không thể tự ý thực hiện khi chưa thăm dò ý kiến chung của tập thể đã đưa ra quyết định thay đổi đột ngột như vậy" – anh G.N nói.

Ngoài ra, phụ huynh cũng mong muốn nhà trường tiếp tục nhận sữa của gia đình gửi. Thời điểm trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm hãy đưa vấn đề này ra lấy ý kiến. Nếu phụ huynh đồng ý sử dụng sữa trường cung cấp, thì loại sữa đó phải được phụ huynh chọn lựa chứ không thể áp đặt loại sữa nhà trường chọn như vậy.

