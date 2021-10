Vụ truy sát hàng xóm kinh hoàng, 3 người thương vong: Lời khai đầy bất ngờ của nghi phạm

Thông tin mới nhất vụ truy sát hàng xóm, 3 người thương vong, tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra hành vi "Giết người".