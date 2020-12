Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Vận động đầu thú đến thân nhân 6 đối tượng đang bị truy nã

Thân nhân đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nhận thư kêu gọi từ lực lượng chức năng.

Theo đó, trong ngày 6 và 7/12, công an tỉnh tiến hành phát thư kêu gọi vận động đầu thú đến thân nhân các đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc, Nguyễn Hữu Phước và Lê Thị Bạch Vân là 6 đối tượng đang bị truy nã trong vụ án vận chuyển 51kg vàng trái phép qua biên giới trên địa bàn TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.



Trong 2 ngày, đoàn công tác đã có sự trao đổi cụ thể đến thân nhân các đối tượng về các điều luật liên quan đến chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng đang bị truy nã.

Theo đó, người đang bị truy nã nếu tự nguyện ra đầu thú, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội, có thể không bị áp dụng biện pháp tạm giam, mà được cho gia đình bảo lãnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, giảm án. Hàng năm, nếu đủ điều kiện, người bị truy nã tự ra đầu thú sẽ được xét giảm án, đặc xá trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Lực lượng chức năng vận động gia đình đối tượng Phạm Tấn Lộc.

Ngược lại, nếu tiếp tục lẩn trốn, bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, hoặc tự mình đi vào con đường phạm tội mới, khi bị bắt giữ, người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đây là cơ hội tốt nhất để gia đình động viên, giải thích, thuyết phục các đối tượng ra đầu thú, có điều kiện đoàn tụ sớm với gia đình, trở thành người lương thiện và là công dân có ích cho xã hội.

Như tin đã đưa, trưa 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú). Sau đó, có 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã đến Cơ quan công an đầu thú. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã ra thông báo truy nã và truy tìm các đối tượng có liên quan đến vụ việc...

Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân khi có bất cứ thông tin liên quan đến đối tượng, cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương gần nhất, hoặc trực tiếp qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang; địa chỉ: số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại: 02963.844789.