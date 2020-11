Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Đã bắt được đối tượng truy nã và truy tìm thêm 6 đối tượng

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, tuy nhiên do hiện nay các đối tượng không có ở địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã; đồng thời truy tìm thêm 3 đối tượng liên quan.

Quyết định đình nã đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Út.

Theo đó, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Qua đó, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, đối tượng bị Công an An Giang truy nã ngày 06/11/2020).

Đồng thời, trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can là Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1989, ngụ tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang); Võ Văn Trung (sinh năm 1980, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986, ngụ tại tổ 2, khóm Châu Thạnh, Phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang).

Các đối tượng từ trái sang phải: Nguyễn Hữu Phước; Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt. Do các đối tượng không có mặt tại địa phương và không rõ các đối tượng đang ở đâu, vì vậy cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định các đối tượng Võ Văn Kha (sinh năm 1972, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang); Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982, ngụ tại tổ 19, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và Trần Văn Phương (sinh năm 1973, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) là những người có liên quan đến vụ án.

Các đối tượng truy tìm từ trái sang phải: Võ Văn Kha; Trần Văn Phương và Phạm Thanh Sang.

Mặc dù, cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng các đối tượng này không đến làm việc. Và hiện nay các đối tượng không có mặt ở nơi cư trú, nên cơ quan Cảnh sát điều tra ra Thông báo truy tìm 3 đối tượng (Võ Văn Kha; Phạm Thanh Sang và Trần Văn Phương).

Như Dân Việt đã đưa, trưa ngày 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, sau đó có 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Đồng thời trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã ra thông báo truy nã 1 đối tượng và truy tìm 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra trọng lượng số vàng thu giữ

Ngày 13/11 đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi Thư khen ngợi cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh An Giang vì đã lập được chiến công xuất sắc trong vụ bắt 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép qua biên giới.



Trong thư khen Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Thời gian tới, công an tỉnh An Giang cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới nêu trên, xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật…".

Đồng thời, vụ án cũng được Bộ Công an đặc biệt quan tâm và chỉ đạo công an An Giang phải quyết liệt điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.