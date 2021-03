Vụ việc CSGT đánh người ở Bình Chánh: Mạnh tay ngăn chặn nạn đua xe nhưng không được hành xử phản cảm

Thông tin về sự việc, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận hai CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh. Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh, sẽ có thông tin chính thức cho báo chí.