Vụ Việt Á: Bộ Công an làm xuyên Tết, đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Cục điều tra Bộ Quốc phòng

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Vụ án Công ty Việt Á đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra của Bộ Công an đang tích cực vào cuộc và làm xuyên Tết Nguyên đán.

Chiều 28/1, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đã nêu câu hỏi về tiến độ xử lý sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Vụ sai phạm xảy ra ở Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang tích cực triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nói về điểm mới trong xử lý vụ án này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) để tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh sai phạm Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định: Cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra của Bộ Công an đang tích cực vào cuộc tích cực và làm xuyên Tết Nguyên đán đối với vụ án Việt Á. Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xử lý vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Về thu hồi tài sản trong vụ án Công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên, phong tỏa 1.220 tỷ đồng, trong đó 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị đồng giá trị bất động sản khoảng hơn 840 tỷ đồng. Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang vì nhận "lại quả" từ Công ty Việt Á 21/01/2022 18:06

