"Vua bánh mì" tập 17+18: Con riêng ông chủ công ty Thành Phát lại bị vu oan đổ tội

"Vua bánh mì" tập 17+18, cuộc đời Nguyện, dù mới 17 tuổi, nhưng đã trải qua bao sóng gió. Mọi khó khăn dường như chỉ là thử thách lòng kiên trì của Nguyện.

Một cảnh trong Vua bánh mì tập 17+18

Nhớ lại Trực từng có biểu hiện bất thường, Nguyện lục tìm được gói hóa chất trong đồ để lại của Trực và đưa cho dì Thanh. Chân tướng nguyên nhân lò bún nhà dì Thanh lâm vào khốn đốn đã rõ ràng.



Bất chợt chạm mặt nhau, Trực thừa nhận vì chịu ơn cưu mang của ông Sáu nên không có sự lựa chọn nào khác. Đối với Trực, có ơn nhất định trả, dù cái giá phải trả rất cao. Bởi áy náy về tội lỗi, Trực cố tình để lại bằng chứng để cái mũi thính của Nguyện tìm ra manh mối. Anh ta không quên cung cấp thêm thông tin hữu ích, muốn tìm người có hình xăm chong chóng nên bắt đầu ở khu vực bến xe, nhà ga hay địa bàn nổi tiếng.

Công an mời vợ chồng ông Sáu về làm việc vì hành vi cố tình xúi giục Trực bỏ độc làm hại xưởng bún của bà Thanh. Chứng cứ cho hóa chất vào khâu sản xuất bún khiến người ăn bị ngộ độc được Trực thú nhận toàn bộ. Hành động hại người bại lộ khiến bà Mùi bàng hoàng ngất xỉu.

Nguyện lập công lớn trong việc lấy lại uy tín nhanh chóng cho xưởng bún. Lo lắng cho người mình coi như anh trai, Nguyện năn nỉ dì Thanh làm giấy bãi nại giúp Trực. Thấy Nguyện là người tốt thật sự, lại hết lòng vì lò bún, ông Ba muốn chính thức nhận Nguyện là con nuôi.

Thế nhưng biến cố qua đi cũng là lúc cậu bé quyết tâm lên đường tìm mẹ ruột. Bịn rịn từ biệt người mẹ thứ hai nơi xóm bún, Nguyện dấn thân vào con đường đầy gian lao. Dì Thanh nhắn nhủ đứa trẻ mình coi như con ruột nếu không gặp được mẹ thì hãy trở lại.

Vừa bước chân ra đi, cậu bé non nớt đã gặp cướp, thật may tấm ảnh kỷ niệm duy nhất với mẹ vẫn còn. Nó là động lực tinh thần giúp Nguyện vượt qua bao chông gai của cuộc đời.

5 năm sau, con trai Dung giờ đây trở thành thiếu niên 17 tuổi cao lớn. Cuộc đời lưu lạc tứ phương giúp cậu rắn rỏi, mạnh mẽ hơn xưa. Tại nhà ga, trong lúc cô bé Nhi bán bánh rong bị Tí đại ca trấn lột bánh, thấy chuyện bất bình Nguyện ra tay giúp đỡ. Nhờ những thế võ từng được học, cậu thiếu niên đánh thắng tên lưu manh dễ dàng. Tí đại ca còn quay ngược lại đe dọa Nguyện hãy coi chừng.

Tình cờ được Nhi giới thiệu đang bán bánh bông lan Đồng Tâm, Hữu Nguyện đi theo tới lò bánh thủ công nhỏ – nơi Nhi lấy bánh bán. Nhờ cái mũi thần kỳ, cậu nhận xét chính xác khuyết điểm những chiếc bánh bông lan vừa ra lò với ông chủ. Có Nhi làm cầu nối nên Nguyện được chú Hai giao bánh cho đi bán dạo. Một lần vì không chấp nhận bị trấn lột bánh, con trai Dung bị đám du côn đánh tơi bời, thậm chí giật nát số bánh bông lan.

Ông Phú được Nguyện mời chào mua bánh bông lan. Được dịp nói chuyện phân tích chuyên môn làm bánh, ông hào phóng mua hết rổ bánh do thích thú cậu bé am tường về bánh. Trong lúc Tí đại ca chia tiền ăn cắp từ bóp tiền của ông Phú, vì nghe lén được âm mưu trước đó nên Hữu Nguyện xuất hiện bắt trả bóp tiền. Rất nhanh công an can thiệp cuộc ẩu đả ỷ đông hiếp yếu, Tí đại ca lươn lẹo đổ tội ăn cắp cho Nguyện. Làm người tốt nhưng con trai Dung lại bị vu oan trong chớp mắt.

Nhờ có hình ảnh camera nhà ga thu lại, Nguyện được minh oan không phải kẻ móc túi. Là anh hùng xả thân lấy lại cái bóp nên cậu bị đánh te tua bầm dập. Cứ bình tĩnh ngẩng cao đầu, người tốt như Nguyện ắt chiến thắng. Nhận lại bóp tiền nguyên vẹn khiến vợ chồng ông Phú nhận ra đã hiểu lầm cậu nhóc bán bánh dạo.

Dựa vào tài nghệ và tính cách thiện lương, Nguyện gây được cảm tình với ông chủ lò bánh nhỏ. Không những được chỉ dẫn làm bánh bông lan, cậu thiếu niên chẳng chốn nương thân còn được cho tá túc tại lò. Nguyện không quên xin cho cô bé Nhi được làm công việc lặt vặt trong lò bánh, giúp chú Hai khỏi tốn tiền thuê người làm. Người đàn ông tốt bụng sảng khoái đồng ý không suy nghĩ.

Rình rập chú Hai ra ngoài mua nguyên liệu, đám du côn nhảy vào định phá nát lò bánh. Đúng lúc Hữu Nguyện trở về, Tí đại ca một mặt giả lả đánh trống lảng, một mặt khác giấu tay sau lưng phá cái lò làm bánh. Đến khi nướng bánh, Nguyện phát hiện nút vặn hư không thể điều khiển. Muốn sửa phải đợi trời sáng nhưng nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng không thể bỏ. Giữa lúc rối rắm, Hữu Nguyện hiến kế nướng bánh bằng lò than. Nhờ thế mẻ bánh được cứu thần kỳ, bánh bông lan truyền thống nướng bằng lò than lại càng thơm ngon khác biệt. Chỉ cần có quyết tâm không bỏ cuộc, chắc chắn ta đều có thể vượt qua.

Bên này, Tí đại ca chướng mắt đòi xử lý Nguyện. Chưa kịp tìm đánh thì cậu đã xuất hiện xin lỗi vì phá đám chuyện làm ăn của nhóm du côn, còn khuyên ăn cắp là sai trái, mẹ cậu dạy sống tử tế thì sẽ chẳng có ai hãm hại được. Nhắc đến mẹ, Nguyện động vào điểm yếu sâu thẳm giấu kín trong lòng Tí đại ca. Tên nhóc du côn cấm không được nhắc đến mẹ nhưng Nguyện liên tục thổn thức gọi mẹ. Tí đại ca không nương tay đánh Nguyện máu me tới ngất xỉu.

Bên cạnh đó, hóa ra ông Phú lại là ông chủ thương hiệu bánh bông lan Đồng Tâm chính hãng. Khi nghiên cứu thành công bí quyết cho ra chiếc bánh bông lan thơm ngon để sản xuất, vì nhớ thương con trai mất tích nên đặt tên con cho thương hiệu bánh của gia đình – bánh bông lan Đồng Tâm. Nguyện cũng may mắn được người đàn ông ấy cứu. Thưởng thức chiếc bánh bông lan Đồng Tâm chính hiệu trên tay Cao Phú cho, Hữu Nguyện nhận ra đúng hương vị chiếc bánh Đồng Tâm mẹ từng mua. Từ đó, cậu hiểu rằng chú Hai đang sản xuất bánh giả. Về lò, Nguyện đưa bánh chính gốc cho chú Hai nếm, tuy không nói gì nhưng hành động đốt hết tờ mẫu mã dán lên hộp bánh như ngầm thừa nhận tất cả.

Mang thân phận Giám đốc Công ty bánh ngọt Đồng Tâm, Cao Phú tới lò bánh chú Hai mục đích không phải truy cứu làm bánh giả, mà yêu cầu cho cậu bé bán bánh bông lan dạo về cơ sở bánh Đồng Tâm chính hiệu làm việc. Bởi nhìn thấy đam mê cháy bỏng trong mắt Nguyện, ông Phú cho rằng giữ Nguyện chỗ chú Hai sẽ uổng phí thiên tài làm bánh bẩm sinh. Đồng thời, Cao Phú cũng ra điều kiện sẽ nhận ông chủ lò bánh nhỏ làm đại lý cấp 1 thương hiệu Đồng Tâm chính hãng, giúp làm lại bánh bông lan truyền thống.

Trước cơ hội cho bản thân và cũng là giúp cuộc sống của Nguyện tốt hơn, chú Hai khuyên Nguyện chuyển đến bên ông Phú thì tài năng sẽ được phát triển. Bất ngờ thay, cậu thiếu niên chẳng muốn rời xa cuộc sống tự do không ràng buộc, chỉ muốn tiếp tục sống như hiện tại để tìm mẹ.

Cuối cùng, liệu Hữu Nguyện có chấp nhận chuyển đến làm việc bên cạnh ông Phú? Cuộc sống tiếp diễn của Nguyện sẽ còn gặp khó khăn như thế nào?

Đón xem diễn biến tiếp theo của "Vua bánh mì" tập 19 phát sóng lúc 20h ngày 13/10/2020 trên THVL1.