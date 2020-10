Vua bánh mì tập 32+ 33: Trương Mỹ Nhân khóc như mưa khi phải chia tay Quốc Huy

Lan Anh đã bị bắt tạm giam.

Để có thể cứu được Lan Anh, Hữu Nguyện đã đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Gia Bảo. Anh vào "vòng chung kết" của cuộc thách đấu này sẽ diễn ra vào 2 năm nữa và rồi cặp đôi Hữu Nguyện lại phải chia xa!



Vua bánh mì tập 32: Ông Tài đề nghị được hợp tác cùng Vinh gây khó xử.

Đêm qua, xưởng làm bánh đã bị phá nát bởi Gia Bảo nhưng sự hoài nghi của mọi người đã đổ dồn vào Hữu Nguyện. Tất cả hành động này của Gia Bảo dù có nằm trong kế hoạch của anh hay không đi chăng nữa thì cũng đã đem lại bất lợi rất lớn cho Nguyện. Giờ đây anh chính là kẻ tình nghi trong mắt mọi người.

Xưởng bánh bị đập phá rối tung khiến cho tiệm bánh phải tạm đóng cửa. Thầy Phan khăng khăng ép mọi người phải đóng cửa tiệm vì lo cho chất lượng của sản phẩm mặc cho có thất thu. Điều này đã khiến cho mọi người trong tiệm bất an và thầy Phan vô cùng buồn rầu.

Dù đã "chuộc lỗi" với Nguyện, Vinh vẫn chỉ nhận lại sự cay ghét từ cậu. Công tư phân minh, không vì những tư thù cá nhân, Vinh vẫn thể hiện đúng phẩm chất của người tiền bối, bao bọc và chở che cho chàng trai xui xẻo này. Trong thâm tâm của Vinh, ông thừa biết rằng Nguyện không phải kẻ đã làm loạn xưởng bánh. Bởi, Nguyện dù có cứng đầu đến đâu đi chăng nữa thì cậu không thể làm những việc thất đức như thế.

Trái ngược với không khí căng thẳng của mọi người trong tiệm, "cô gái mất tích" Lan Anh vẫn thư giãn ngồi "chill" với bản nhạc cô nàng yêu thích. Dường như âm nhạc đã khiến cô quên đi những sóng gió ngoài kia và không nhớ đến việc công an đang "truy đuổi" mình chăng? Vẻ đẹp tinh khôi của Lan Anh cùng với sự sâu lắng của bản nhạc đã khiến cho trái tim Nguyện xôn xao, chàng chỉ cười bẽn lẽn rồi ngại ngùng nắm tay nàng. Cái nắm tay của cặp đôi đã bị Trà Mi phát hiện và cô nàng đã "phá đám" khi cất giọng ca "oanh vàng" của mình.

Tiếp đến tại đồn cảnh sát, Thụy Minh bất lực đành phải khai mọi sự thật cho công an về chỗ ẩn trú của Lan Anh. Và thế là hết! Rất nhanh chóng, công an đã tìm ra được tung tích của Lan Anh và đến tiệm bánh để "áp giải" cô nàng với sự chứng kiến của mọi người. Vì lời hứa với mẹ và Trà Mi, Nguyện đã tiết chế bản thân, không dùng nắm đấm nữa nhưng anh chàng cũng không thể nào cam tâm nhìn thấy Lan Anh bị đưa đi. Sau đó, Nguyện cũng bị cảnh sát áp giải đi cùng với Lan Anh vì hành vi chống đối pháp luật.

Sau khi Nguyện bị bắt đi, Gia Bảo đã trải qua biến cố với thầy Phan. Anh bị thầy trách móc nặng nề khi thầy không nhìn được cái "tâm" của anh. Chính thầy đã vạch trần bộ mặt người đã phá hoại tiệm bánh vào đêm qua đó chính là Gia Bảo. Sau đó, Thầy Phan ra quyết định anh sẽ không được tham gia bất cứ kì thi làm bánh sau 2 năm. Sự đền tội của kẻ phá hoại này khiến khán giả vô cùng hả hê.

Ở một phân cảnh khác, khi con gái Thụy Minh trở về nha an toàn, bà Khuê đã có những giờ phút yên bình nhưng chẳng được bao lâu. Một lá thư nặc danh được gửi đến với dòng chữ: "Đồ giết người" khiến bà Khuê lại một lần nữa chìm vào sự sợ hãi tột độ.

Trong tập 33 phim "Vua bánh mì" có cảnh thầy Phan bảo lãnh và Hữu Nguyện được Trà Mi đưa về tiệm bánh. Tại đây, cả hai đã có những phân cảnh vô cùng tình cảm. Nhờ Trà Mi, Nguyện đã biết tiết chế cảm xúc của mình và anh hứa rằng sẽ không sử dụng nấm đấm nữa. Nguyện cũng bật mí lí do tại sao anh ra khỏi tiệm lúc đêm khuya vào ngày tiệm bánh bị Gia Bảo đập phá.

Một lần nữa, Gia Bảo đã tìm đến Hữu Nguyện và không ngờ rằng cuộc trò chuyện tìm ra được cách để giải cứu Lan Anh. Đi từ ngạc nhiên đến vui mừng, Nguyện không thể không kiềm chế cảm xúc khi nghe tin "crush" sẽ được giúp đỡ. Tuy nhiên, để "giải cứu" được Lan Anh, Nguyện phải đồng ý với một điều kiện "quái lạ" của Gia Bảo. Nói là điều kiện thế thôi nhưng khi nghe những "điều khoản", khán giả chắc chắc nhận ra được đây chính là lời thách đấu của Gia Bảo dành cho Hữu Nguyện.

Đi đến trại giam, Nguyện được vào thăm Lan Anh và tại đây, Lan Anh đã chủ động xin lỗi vì nghĩ rằng mình là "ngôi sao chổi" của Nguyện. Trái ngược với vẻ đẹp thánh thiện, tâm hồn của Lan Anh chẳng biết từ khi nào đã trở nên tiêu cực. Cô luôn cho rằng những ai yêu thương cô đều có kết quả không tốt đẹp. Một cô gái đáng thương mang trong mình quá nhiều nỗi đau từ khi còn rất bé. Nghĩ rằng sẽ chữa được những vết thương lòng cho Lan Anh nhưng làm cách nào được khi Lan Anh cương quyết né tránh Nguyện.

Điều đáng yêu nhất của tập phim này có lẽ là khoảnh khắc Hữu Nguyện ở ngoài đồn công an tìm mọi cách để cho Lan Anh có thể nghe được bài hát "Bông hồng thuỷ tinh"- bài hát yêu thích nhất của cô nàng. Chẳng thể làm điều to tát nhưng những hành động này của Nguyện dường như chạm đến trái tim người xem vì sự chân thành của anh dành cho cô gái anh yêu. Và trong trại giam, khi nghe được bài hát này, tinh thần của Lan Anh đã phần nào được trấn an.

Về đến tiệm bánh, vì nghĩ cho Lan Anh, Nguyện tìm đến Gia Bảo và nhận lời "thách đấu". Dẫu trong lòng Nguyện biết rằng một khi đã nhận lời và Lan Anh được tự do thì anh sẽ không còn cơ hội để gặp lại cô nữa.

Sau khi được luật sư bào chữa, Lan Anh cuối cùng cũng được tự do nhưng khiến cô không khỏi tò mò. Cũng tại khoảnh khắc rời khỏi đồn công an, Hữu Nguyện đã chạy đến kịp thời và ôm lấy cô nàng. Sau đó, Nguyện nói lời tạm biệt với Lan Anh và hẹn sẽ tái ngộ sau 2 năm chuyên tâm học hành để trở thành thợ làm bánh giỏi.

Phân đoạn đầy nước mắt này đã khiến khán giả "phát hờn" với biên kịch vì cớ sao sau mười mấy năm chia cách và tái ngộ không bao lâu thì cặp đôi lại phải chịu số phận chia xa một lần nữa.

Thấy Lan Anh đã cạn kiệt sức lực, Gia Bảo ra tay nghĩa hiệp muốn giúp đỡ nhưng vẫn bị cô từ chối. Sức người có hạn, Lan Anh không tài nào đứng vững nữa liền ngất xỉu và được Gia Bảo quay lại để giúp cô. Trong cơn mê man, cô vẫn nhắc đến tên của Nguyện khiến Gia Bảo tức tối vô cùng.

Đến cuối tập phim, Gia Bảo bất ngờ "tỏ tình" với Lan Anh. Rồi anh chàng có nhận được cái gật đầu của Lan Anh? Tình yêu của Gia Bảo có thể bù đắp cho những khó khăn của Lan Anh hay đơn giản Gia Bảo chỉ muốn dùng Lan Anh làm quân cờ để lật đổ Hữu Nguyện?

Tập tiếp theo của bộ phim "Vua bánh mì" sẽ lên sóng vào lúc 20h trên THVL1!