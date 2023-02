Ngày 25/2, PGS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, ông đã chỉ đạo lập tổ công tác xem xét hành vi của TS Đặng Anh Quân, giảng viên nhà trường (người vừa bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam tối 24/2).

Ông Đặng Anh Quân tại một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông Hải, TS Đặng Anh Quân là một giảng viên trong tập thể nhà trường, có sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Nhà trường cũng không làm căng thẳng, chỉ xem xét đúng người, đúng tội, đúng mức độ.

Được biết, tổ công tác này đã được thành lập khoảng 10 ngày trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Quân đã bị Công an TP.HCM bắt để điều tra (rơi vào thời điểm cuối tuần). Do đó, đầu tuần sau (27/2), nhà trường sẽ họp tổ công tác này. Đồng thời, căn cứ vào điều tra của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ có phương án xử lý.



Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, thời gian qua dư luận xã hội có nhiều thông tin không hay về Trường ĐH Luật liên quan đến TS Đặng Anh Quân.

Dù vậy, quan điểm của trường trong sự việc này là thận trọng, có cơ sở pháp lý mới xử lý và đặc biệt là trường không bao che, sai đến đâu, xử lý đến đó. Đối với công tác giảng dạy của TS Đặng Anh Quân, nhà trường sẽ bố trí giảng viên dạy thay những tiết học có liên quan.

Trường ĐH Luật TP.HCM chỉ đạo lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm của ông Đặng Anh Quân liên quan đến những lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: ĐHL

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Quân. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Đặng Anh Quân là người đã cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng và trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream của bà Hằng. Công an TP.HCM xác định, ông Đặng Anh Quân là khách mời, xuất hiện ở 11 buổi livestream của bà Hằng, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Hiện Công an TP.HCM đã thực hiện giám định các lời nói của ông Đặng Anh Quân và những người khác trong các livestream. Đáng nói, có đến 23 trang tài liệu thể hiện phát ngôn của ông Quân có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.