Bắt nghi can nửa đêm tỉnh giấc đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để xác minh điều tra vụ giết người, cướp tài sản vừa xảy ra tại xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom).

Hiện công an đang tạm giữ hình sự nghi can Vũ Văn Hải (35 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom) để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/2, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo từ người dân về việc anh N.T.L (43 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) bị đâm tử vong tại nhà của một người dân ở xã Đồi 61.



Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Hung khí gây án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua xác minh, công an xác định, tối 20/2, anh L cùng Vũ Văn Hải và anh Nguyễn Đăng T (38 tuổi, ngụ xã Đồi 61) rủ nhau đi nhậu. Sau đó, cả 3 người về nhà anh T để ngủ.

Trong lúc cả ba đang ngủ thì khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Hải tỉnh dậy, lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh L khiến anh này tử vong.

Sau khi gây án, Hải lấy xe máy của anh L bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua xác minh, rà soát và truy xét, chỉ khoảng 3 tiếng sau khi vào cuộc, công an đã bắt giữ Hải và thu giữ chiếc xe tang vật cùng hung khí gây án.

Hiện công an đang xác minh, điều tra vụ việc.

Con trai CEO Nguyễn Phương Hằng đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Ngày 21/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, ông Nguyễn Quang Tuấn (33 tuổi), con trai riêng của CEO Nguyễn Phương Hằng, đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (VKS) và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Trong đơn, ông Tuấn đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình và cho rằng bà Hằng hoàn toàn đủ năng lực hành vi.

CEO Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: DV

Theo ông Tuấn, ông khẳng định tình trạng sức khỏe của mẹ mình trước khi bị bắt tạm giam và hiện tại chỉ bị mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu. Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không làm ảnh hưởng đến nhận thức và mẹ mình (bà Hằng) hoàn toàn làm chủ hành vi của bản thân.

"Tôi rất lo ngại rằng việc giám định tâm thần có thể làm ảnh hưởng và gây bất lợi lớn cho mẹ của mình trong quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp", ông Tuấn viết trong đơn.

Trước đó, tháng 10/2022, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ, với lý do bị can có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Ông Tuấn còn gửi đơn tới Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022. Hôm 24/10/2022, gia đình CEO Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi VKSND TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại chữa bệnh.

Trước đó, hồi tháng 3/2022, CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

Tạm đình chỉ công tác nam giáo viên được cho là sàm sỡ nhiều nữ sinh lớp 5

Như Dân Việt đã thông tin: UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nam giáo viên bị tố có hành vi "đụng chạm" với nhiều nữ sinh lớp 5.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định tạm đình chỉ đối với ông N.V.H.N (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, xã Bồng Khê. Quyết định này nêu rõ "Lý do: Phục vụ công tác điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. Thời gian kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của Công an huyện Con Cuông".



Trường Tiểu học Bồng Khê nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, một nữ sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về khóc lóc và kể với gia đình việc bị thầy giáo trong trường ôm và có "đụng chạm" vào người. Phụ huynh học sinh này sau đó đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương để làm rõ sự việc.

Cùng thời gian này, nhiều học sinh khác trước đó cũng bị thầy giáo này đụng chạm vào người nhưng không dám kể cho người thân nên không ai biết sự việc.

Nam giáo viên tại cơ quan chức năng.

Ông Lê Thanh An – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, ngay sau khi phụ huynh có phản ánh đến nhà trường, đơn vị đã chủ động báo cáo sự việc đến cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, phòng giáo dục và nhà trường đã đến gặp học sinh để động viên, ổn định tâm lý cho các nữ sinh. Hiện tại sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Đơn vị cũng đang chờ kết quả xác minh từ phía cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông điều tra làm rõ.

Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng công an bắt thành công đối tượng cố thủ với nhiều súng đạn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau hơn 12 giờ vây bắt quyết liệt và căng thẳng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế, bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Duy Lâm (SN 1990, trú ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).



Sau hơn 12 giờ vây bắt, đến 9 giờ 30 phút ngày 21/2, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Duy Lâm an toàn, thu giữ trong người đối tượng 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 4 viên đạn. Ảnh CA

Nguyễn Duy Lâm là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 20/2, sau khi có thông tin Nguyễn Duy Lâm đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện: Thường Xuân, Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) triển khai lực lượng tiến hành vây bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Duy Lâm. Ảnh: CATH

Đến tối 20/2, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang di chuyển từ huyện Thường Xuân về một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân để lẩn trốn.

Với bản chất ranh ma, xảo quyệt của một đối tượng mua bán ma túy, sau khi phát hiện lực lượng công an đang vây bắt, Nguyễn Duy Lâm đã nhanh chóng cố thủ trong một phòng nghỉ, bất chấp lực lượng công an trắng đêm vây ráp và kiên trì kêu gọi, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Khẩu súng của đối tượng Nguyễn Duy Lâm dùng để cố thủ trong nhà nghỉ khi công an vây bắt. Ảnh: CATH

Sau hơn 12 giờ vây bắt, đến 9 giờ 30 phút ngày 21/2, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Duy Lâm an toàn, thu giữ trong người đối tượng 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 4 viên đạn.

Khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng tại huyện Thường Xuân, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế (dạng súng cồn) bên trong có 6 viên đạn, 51 viên đạn các loại, 1 cục chất màu trắng (nghi là heroin) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Lâm cùng tang vật cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ nữ nhân viên gác chắn tàu bị hành hung

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/2, chị Đ.T.M.N (38 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết, chị vẫn chưa hết hoảng sợ vì bị nhóm côn đồ hành hung lúc đang làm nhiệm vụ tại gác chắn tàu Xuân Hà km789+524 trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê).

Theo chị N, khoảng 20h ngày 19/2, chị N và chị V.T.T.T (trú quận Thanh Khê) đang làm nhiệm vụ đóng gác chắn an toàn để tàu chạy thì có một nhóm thanh niên khoảng 3 người (không rõ lai lịch) điều khiển xe đòi mở gác chắn để đi qua.



"Vì tàu gần tới nên chị T không cho qua. Đứng bên này đường tàu, tôi thấy nhóm thanh niên đã hành hung chị T. Sau khi tàu qua, chị T mở gác chắn thì bị nhóm thanh niên này đánh, tôi vào can thì cũng bị đánh luôn. Lúc này, chồng tôi vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên dùng tay đánh vào người theo như clip", chị N kể lại.

Clip nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn tàu Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Clip: MXH

Theo chị N, sau khi bị đánh, chị cùng chồng và chị T đến bệnh viện để thăm khám, hiện vẫn được theo dõi sức khỏe.

"Làm nhiệm vụ được 17 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh như thế này", chị N nói thêm.

Anh A.Q (trú quận Thanh Khê), người chứng kiến vụ việc cho hay, khi xảy ra vụ việc, dù người dân đã căn ngan nhưng các đối tượng quá hung hãn nên ai cũng sợ bị "trả đũa".

"Tối đó, các đối tượng này đã say xỉn. Sáng hôm sau khi xảy ra vụ việc, họ còn đến để "hỏi thăm" người dân đã can ngăn nữa. Quá coi thường pháp luật", anh A.Q nói.

Gác chắn tàu Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Hiện, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã triệu tập 3 đối tượng liên quan lên làm việc. Các đối tượng được xác định gồm: D.Q.T (SN 1986, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), L.H.M.T (SN 1991, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và H.Q.H (SN 2001, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.