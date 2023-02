"Vua" của cây cảnh trong nhà, sang chảnh, bá đạo, giữ làm vật báu gia truyền

Nếu ngôi nhà là vật trang trí nội thất thô cứng thì cây cảnh xanh tươi là vật trang trí nội thất mềm mại. Ngôi nhà được trang trí bằng cây cảnh xanh tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt và khiến việc hít thở trở nên dễ chịu hơn.



Hồng phát tài là cây cảnh như thế nào?

Những người có điều kiện kinh tế tốt thích trồng một số loại cây cảnh cao cấp và độc đáo trong nhà, trong đó hồng phát tài là cây cảnh được nhiều người giàu lựa chọn.

Loại cây cảnh này này sẽ luôn toát lên vẻ quyền quý, đặc biệt là cây cảnh hồng phát tài, có thể nói là vua của các loại cây cảnh trong nhà.

Bất kể bạn đặt chúng ở đâu, chúng đều tràn đầy sức sống.

Cây hồng phát tài có nhiều tên gọi (huyết giác, huyết dục, phất dụ mảnh, phất dụ trúc...), tên khoa học là Red-Edged Dracaena, Dracaena marginata) thuộc họ thực vật: Huyết Giác – Dracaenaceae.

Cây cảnh này có tuổi thọ cao và có thể sống hàng ngàn năm nếu trồng ở môi trường tự nhiên. Ở môi trường trong nhà nó cũng có tuổi thọ cả trăm năm nếu được chăm sóc tốt. Đây là loài cây có thể truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Hồng phát tài có thân cột mọc thẳng, phân nhánh ít, một cây hồng phát tài trưởng thành thành có chiều cao trung bình từ 1- 5 m tùy vào cách chăm sóc và hình dáng mà người chơi mong muốn.

Cây cảnh này rất được ưa thích vì những chiếc lá cứng đầy màu sắc. Lá cây tập trung chủ yếu ở phần đầu cành dài và thuôn dẹp hình dải, nhọn ở đầu.

Lá non có nhiều vạch đỏ sau chuyển dần sang cam và lá trưởng thành thường có màu xanh nhạt, viền đỏ xung quanh. Gốc cây có bẹ ôm, lá cây được xếp tỏa tròn quanh thân trông rất đều nhau và đẹp mắt.

Nhưng dù là phong cách cổ điển, thanh lịch hay sang trọng, độc đáo thì cây cảnh này cũng hết sức quyến rũ.

Cây hồng phát tài rất độc đáo trong thế giới cây cảnh. Nó có các tư thế khác nhau trong các thời kỳ phát triển khác nhau và tùy theo môi trường để tạo cho nó một phong cách riêng.

Cây cảnh này chịu hạn rất tốt và tuổi thọ cao. Nó là một loài cây cảnh lớn và đắt tiền, rất dễ trồng. Nó từng được cư dân mạng mệnh danh là" thần chiến tranh bất tử" giữa các loại cây cảnh trồng trong nhà.

Hồng phát tài có nhiều dáng vẻ, tư thế, có thể là trang nghiêm và độc đoán, cũng có thể duyên dáng và thanh lịch.

Cây hồng phát tài là một loại cây xanh phổ biến trên thế giới, dù giá cao nhưng vẫn được nhiều người mua. Nếu bạn đang bối rối không biết nên chọn loại cây cảnh nào có ý nghĩa phong thủy tốt, hình dáng bá đạo, sang chảnh thì có thể chọn hồng phát tài.

Lợi ích của việc đặt cây cảnh hồng phát tài trong nhà

1. Làm đẹp môi trường

Bất kể trang trí nhà theo phong cách nào bạn cũng có thể chọn một cây có hình dạng phù hợp với nhà mình, mang lại hiệu quả trang trí sẽ rất tuyệt vời.

Cây cảnh này có kích thước lớn và nhiều lá.

Những cây hồng phát tài được trồng lâu năm còn phản chiếu tính cách và phong thái của chính gia chủ.

2. Thanh lọc không khí



Cây cảnh này có kích thước lớn và nhiều lá. Nó có khả năng hấp thụ bụi, các chất độc hại như formaldehyde và sulfur dioxide mạnh mẽ. Để trong chậu trong nhà có thể thanh lọc không khí rất tốt.

Trong khi làm đẹp môi trường, cây cảnh này có khả năng mang lại sự thư giãn cho con người. Quá trình chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, lo âu. Nó có thể được mô tả như một loài cây tuyệt vời để tu luyện tâm linh.

Cây cảnh hồng phát tài có khả năng chịu khô hạn và không sợ ngập úng.

3. Cải thiện phong thủy

Cây cảnh hồng phát tài mang ý nghĩa phong thủy "gia đình hòa thuận, đông con cháu khỏe, trường thọ".

Đặt một chậu hồng phát tài trong phòng khách còn có thể bảo vệ ngôi nhà khỏi tà khí, cải thiện phong thủy, giữ cho gia chủ tránh khỏi tà ma và kẻ xấu, cải thiện sự nghiệp và tăng tài lộc, bảo vệ tài sản.

Lưu ý khi trồng cây cảnh hồng phát tài trong nhà

1. Đất chậu tơi xốp, thoáng khí

Cây hồng phát tài có khả năng chịu khô hạn và không sợ ngập úng. Đất chậu để trồng phải có khả năng thấm nước và thoáng khí tốt.

Chậu nên dùng chậu cao, có nhiều lỗ thoát nước. Đất vườn phải được trộn với một số giá thể dạng hạt sa thạch hoặc vermiculite để tăng khả năng thấm nước và thoáng khí.

Ngoài ra, cây cảnh không chịu được ánh sáng mạnh,

2. Môi trường ấm áp

Cây cảnh này không chịu được rét đậm, nhiệt độ trong nhà không được thấp hơn 0 độ C, tốt nhất nên giữ trên 5 độ C, nhiệt độ 20-28 độ C là thời kỳ sinh trưởng mạnh của cây.

Ngoài ra, nó không chịu được ánh sáng mạnh, vì vậy không nên đặt cây cảnh ở nơi có ánh nắng trực tiếp vào mùa hè, Nếu nhà bạn có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở nhà khi ánh sáng mạnh thì phải đặt sang bên để tránh ánh nắng mạnh chiếu vào.

3. Ít tưới nước

Cây cảnh này không cần quá nhiều nước. Để bảo dưỡng chúng, bạn cần đợi đất khô hoàn toàn rồi hãy tưới nước.

Thông thường khoảng 15 ngày tưới một lần. Vào mùa hè, nhiệt độ cao và nước bốc hơi nhanh thì mỗi tuần tưới một lần. Trong thời gian cây phát triển khoảng 1 tháng lại pha phân loãng để tưới cho cây, đảm bảo cây cảnh phát triển tốt nhất.

4. Cắt tỉa thường xuyên

Lá của cây cảnh hồng phát tài nếu mọc tự nhiên sẽ rất rậm rạp. Muốn cây có hình dáng đẹp thì phải kịp thời tỉa bớt lá phía dưới đầu để chất dinh dưỡng nuôi thân cây.

Nói chung, bạn có thể để lại những chiếc lá ở đầu cảnh, cho chúng rủ xuống duyên dáng, có thể làm tăng độ ẩm trong nhà.

Bạn đã ngắm cây cảnh hồng phát tài đã mắt chưa? Còn đợi gì mà không mua một cây "phát tài phát lộc" mang về nhà chứ!

(theo Inf.news)