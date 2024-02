Vừa hết Tết, phụ huynh bắt đầu lo sốt vó khi con ôn thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM là kỳ thi quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh. Hằng năm, TP.HCM có từ vài chục đến khoảng 100.000 thí sinh bước vào kỳ thi, trong đó, chỉ có khoảng 70% thí sinh dự thi dành được suất vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay dự kiến diễn ra vào khoảng đầu tháng 6. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, thí sinh chỉ còn hơn 3 tháng để bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi này.

Bao nhiêu ngày con cái ôn thi là bấy nhiêu ngày phụ huynh lo lắng. Ảnh: M.Q

Con chưa thi, phụ huynh đã lo "sốt vó"

Trao đổi với Dân Việt, chị Trần My (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết, năm nay, con gái của chị học xong lớp 9 và thi vào lớp 10 trường THPT công lập.

Mặc dù vợ chồng chị đã xác định là không gây ra bất cứ áp lực nào cho con, ngược lại còn tạo không khí vui vẻ, thoải mái và động viên con đừng quá căng thẳng với việc học... nhưng bản thân chị vẫn cảm giác như "ngồi trên đống lửa".

Lý giải điều này, chị My cho biết, vợ chồng chị làm nghề lao động tự do, kinh tế eo hẹp nên nếu con không đậu trường công, phải học trường tư thục sẽ càng thêm khó khăn. Bên cạnh đó, lực học của con chị cũng chỉ ở mức tương đối, cháu lại mơ ước được vào trường chuyên... do đó, chị đã lo lại càng thêm lo.

Nhiều học sinh căng thẳng, âu lo trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: M.q

"Từ đầu năm lớp 9, con tôi đã tự ý thức và cố gắng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Đợt nghỉ Tết 2 tuần vừa rồi, cháu dành ra 1, 2 ngày để sum vầy cùng gia đình, đi chơi với bạn bè, sau đó lại lao vào ôn tập. Thấy con học hành ngày đêm, vợ chồng tôi thương và lo lắm. Điều chúng tôi lo nhất là lỡ con không đậu, cháu sẽ thất vọng, hụt hẫng", chị My nói.

Để động viên tinh thần cho con, chị My mỗi ngày đều hỏi han, nấu các món con thích để bồi dưỡng. Bên cạnh đó, chị cũng thường xuyên tỉ tê, rằng dù kết quả thi thế nào, gia đình vẫn luôn ở bên cạnh cháu. Thêm vào đó, hai mẹ con cũng thường thảo luận, đặt các trường nguyện vọng lên bàn cân để tính toán, cân nhắc đặt trường nào nguyện vọng 1, nguyện vọng 2... để có thể chắc suất nhất vào trường công lập.

Tương tự, chị Minh Hạnh (quận 10) cho biết, ban đầu, chị nghĩ bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, bởi chị không đặt nặng việc đậu hay rớt. Thế nhưng, khi thời gian rút ngắn, chỉ còn hơn 3 tháng để học sinh ôn thi, chị cũng bắt đầu thấy lo lắng, hồi hộp.

Sở GDĐT TP.HCM đảm bảo đủ 70% học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào các trường THPT công lập theo đúng quy định phân luồng của Bộ GDĐT. Ảnh: M.Q

Với điều kiện của gia đình, chị Hạnh có thể lo cho con học trường tư thục nếu cháu không dành được suất vào lớp 10. Dù vậy, con chị lại nằng nặc phải đậu trường công, phải vào được trường đã mong muốn.

"Cả tháng qua chúng tôi lật lại những bài báo phân tích về điểm chuẩn, nguyện vọng, tỷ lệ chọi... của kỳ thi tuyển sinh năm ngoái để xem. Dựa vào lực học của con, chúng tôi đánh giá xem trường nào là phù hợp, khả năng trúng tuyển cao và đặc biệt là gần nhà để dễ dàng di chuyển. Nói chung cũng căng thẳng lắm", chị Hạnh nói.

Trong khi đó, là người đã có kinh nghiệm vì đã được trải qua kỳ thi lớp 10 với con trai lớn, chị Hoàng Nga (quận 12) vẫn không giấu được sự lo lắng khi con trai nhỏ chuẩn bị vào cấp 3. Chị Nga nhớ lại, chuỗi thời gian ôn thi, thi, chờ điểm thi, chờ điểm chuẩn... là khoảng thời gian cả nhà sống trong cảm giác bồn chồn, trông đợi, lo lắng... Chỉ khi con đã chắc suất vào nguyện vọng mong muốn, lúc đó mới thở phào.

"Dù lo sốt vó nhưng lúc nào tôi cũng nói với con là không có gì đâu, cứ nỗ lực hết sức là được, không vào trường này thì vào trường khác. Hy vọng các phụ huynh khác cũng vậy, đừng tạo áp lực cho các con mà cùng cân nhắc xem sức học của con ở đâu và chọn nguyện vọng cho phù hợp", chị Nga chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 là kỳ thi lớp 10 cuối cùng theo chương trình cũ. Các môn thi và phương thức thi giữ nguyên như các năm trước. Trong đó, thí sinh sẽ thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán, tiếng Anh. Nếu thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp thì sẽ thi môn thứ 4 là môn chuyên hoặc tích hợp. Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là học sinh chỉ được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT công lập, bao gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường và 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ không được đăng ký nguyện vọng tích hợp và ngược lại. Như vậy, so với các năm trước, năm nay thí sinh sẽ bị giảm 2 nguyện vọng (các năm trước thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng vào lớp 10 công lập). Nguyên nhân của việc giảm bớt số nguyện vọng vào lớp 10 là vì TP.HCM dừng tuyển sinh lớp 10 thường trong 2 trường THPT chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.