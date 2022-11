"Vua tiêu" Phan Minh Thông viết sách kể chuyện buôn bán nông sản

Tháng 11 năm ngoái, tại buổi ra mắt cuốn sách thứ 2 "Vượt lên, những con đường kinh doanh" do ông Phan Minh Thông - CEO Công ty cổ phần Phúc Sinh viết, ông có nói sẽ dịch cuốn sách sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật..., để nhiều người có cơ hội đọc nó. Thời điểm ấy, tôi thầm nghĩ chắc ông Thông nói vậy thôi, bởi dịch sách bán sẽ lỗ nặng. Nhất là thời buổi công nghệ bây giờ, giới trẻ thích lướt mạng xã hội, xem video... thì bán sách tiếng Việt còn khó, huống chi sách dịch.

Ấy thế mà bẵng đi mấy tháng, ông Thông khoe với tôi đã dịch xong cuốn sách sang tiếng Anh, với tựa đề "Overcoming Business Journeys" (tên tiếng Việt: Vượt lên, những con đường kinh doanh). Đặc biệt, chỉ sau ít ngày cuốn sách ra lò, một nhà xuất bản lớn của Anh đã kí kết hợp đồng xuất bản cuốn sách nói trên.

Nhiều người cho rằng, đây là sự kiện hiếm hoi của làng xuất bản Việt Nam được nhà xuất bản thế giới mua bản quyền. Hơn thế nữa, "Overcoming Business Journeys" lại không phải dạng sách văn học, mà phần lớn kể chuyện kinh doanh, xuất khẩu nông sản đi khắp thế giới. Nói chung là đề tài khá kén người đọc.

"Vua tiêu" Phan Minh Thông - CEO Công ty cổ phần Phúc Sinh chia sẻ với bạn đọc khi ra mắt cuốn sách "Vượt lên, những con đường kinh doanh".

Nhưng bản thân tôi đã đọc và không dứt ra được. Có lẽ nhiều bạn đọc cũng chung nhận định, cuốn sách "Vượt lên, những con đường kinh doanh" thuyết phục được nhà xuất bản lớn ở Anh là bởi, tuy nói về chuyện làm ăn buôn bán nông sản, nhưng lại không phải là sách "dạy" kinh doanh khởi nghiệp, bí quyết nọ kia với những câu từ đánh đố bạn đọc.

Đó là những mẩu truyện ngắn về vụ suýt bị lừa mất lô hàng hạt tiêu trị giá 35 triệu USD; về vụ nhân viên cấp dưới lợi dụng lòng tin của ông chủ, làm thất thoát hàng tỷ đồng của công ty; về khát khao xây dựng thương hiệu cho cà phê Việt Nam... Về chuyện khó tìm được tiếng nói chung khi tham gia Hiệp hội; Một chuyến đi Mỹ, với những phát hiện thú vị của nhân vật về khác biệt trong văn hoá giữa Việt Nam và nước Mỹ. Hay chuyện ông chủ doanh nghiệp đã xoay xở đưa công ty vượt qua đại dịch Covid-19 như thế nào...



28 truyện ngắn với các nhân vật chính khi là Minh, khi là David, nhưng ai đọc cũng thầm đoán được, đó chính là ông Thông - tác giả cuốn sách, đã ghi lại những trải nghiệm của bản thân trong những chuyến đi bằng giọng kể rất hóm hỉnh, cuốn hút.

Chia sẻ về việc một doanh nhân đi viết sách, ông Thông nói: "Lần đầu tiên ra cuốn "Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh", tôi hồi hộp, lo lắng và không kỳ vọng lắm, in 5.000 cuốn và hy vọng sẽ bán hết. Nhà xuất bản bảo in ít thôi, mọi người chỉ in có 500 cuốn hay 1.000 cuốn và bán khó lắm.

Khi còn bản thảo, tôi có cho một vài người bạn đọc và họ đánh giá tích cực, thế là tôi bảo nhà xuất bản, cứ in 5.000 cuốn và sẽ cố gắng bán. Cuối cùng chúng tôi in 15.000 bản, gấp 3 so với ban đầu và bán được hơn 13.000 bản, đến giờ vẫn bán đều đặn sau 5 năm".

Sau 4 năm, ông Thông quyết định xuất bản cuốn thứ 2 "Vượt lên, những con đường kinh doanh" và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người đọc.

"Tôi nghĩ, nếu có người đọc Việt Nam yêu thích thì đâu đó trên thế giới cũng sẽ có người yêu thích. Vậy sao không tìm cách phát hành ở nước ngoài? Tôi tìm hiểu thì thấy, lâu nay chỉ có sách từ nước ngoài bán và dịch sách vào Việt Nam, chứ không có từ Việt Nam ra thế giới, có chăng rất ít do các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ làm. Điều này khiến tôi rất tiếc, bởi kho sách của Việt Nam vô cùng đồ sộ, nhiều sách rất hay" - ông Thông cho biết.

"Và có lẽ, tôi sẽ là một trong những người đầu tiên tìm cách xuất bản sách ra thế giới, như cách tôi đang xuất khẩu hạt tiêu và cà phê. Tôi cho dịch cuốn "Vượt lên, những con đường kinh doanh" ra tiếng Anh và gửi bản thảo cho một số nhà xuất bản ở châu Âu. Thật tuyệt vời, chưa tới 1 tháng đã nhận được email của 1 nhà xuất bản lớn của Anh, họ nói thích các câu chuyện trong bản thảo và cho biết, họ ít thấy văn hoá và các câu chuyện về Việt Nam ở xung quanh họ" - ông Thông chia sẻ thêm về chuyện dịch sách.

Theo ông Thông, Việt Nam khá phát triển trong 20 năm qua và kinh doanh ở Việt Nam đang là "trendy", tuy nhiên hỏi về văn hóa Việt Nam, ít người biết. Nhà xuất bản Anh nói rằng, họ rất thiếu sách về Việt Nam, thiếu các phim về Việt Nam, và đó là lý do họ quyết định ký kết hợp đồng phát hành rất nhanh.

Thậm chí, nhà xuất bản sẽ đưa sách và tác giả lên kênh Youtube, phát hành sách không chỉ ở Anh mà còn sang Mỹ, Canada, Úc, New Zealand… với khoảng 40.000 kênh phát hành, trong đó có marketing ở 2 hội chợ sách lớn nhất thế giới tại Frankfurt và London.

Ông Phan Minh Thông cho biết, cuốn sách Overcoming Business Journeys đã được một nhà xuất bản lớn tại Anh kí kết hợp đồng phát hành.

Chia sẻ với PV Dân Việt, người được xưng tụng là "vua" xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam cho biết: Nhuận bút một cuốn sách thì không thể nào so được với lợi nhuận xuất khẩu một tấn hồ tiêu. Khi tôi in sách, tôi không mong đợi nhiều về lợi nhuận, nhưng tôi rất vui sướng, hạnh phúc khi những câu chuyện của mình có thể tạo cảm hứng cho ai đó.

"Rất nhiều người mua sách phản hồi, họ cảm thấy tự tin hơn, có động lực hơn sau khi đọc sách và muốn chia sẻ cuốn sách này với người khác. Những trải nghiệm của tác giả đã giúp họ có cái nhìn kinh doanh thực tế hơn và giúp họ vượt nhiều cạm bẫy kinh doanh" - ông Thông nói.

Được thành lập vào năm 2001, đến nay, Công ty cổ phần Phúc Sinh đã phát triển trở thành nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam, với doanh số khoảng 6.000 tỷ đồng/năm. Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu đến hơn 100 thị trường ở khắp các châu lục. Đáng chú ý, từ năm 2007, Công ty CP Phúc Sinh đã vươn lên dẫn đầu các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, chiếm 8% thị phần xuất khẩu trên toàn thế giới và giữ vị trí này cho đến nay.