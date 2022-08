Vùng biển xung quanh Đài Loan hứng tên lửa Trung Quốc, Đài Bắc kích hoạt ngay hệ thống phòng thủ

Cục phòng vệ Đài Loan xác nhận rằng 11 tên lửa đạn đạo Đông Phong của Trung Quốc đã được bắn ở vùng biển xung quanh hòn đảo hôm nay, tập trung ở vùng biển phía đông bắc và tây nam của đảo chính Đài Loan.

Hình ảnh tên lửa được phóng đi do truyền hình Trung Quốc đưa tin. Ảnh: The Guardian.

Một quan chức Đài Loan cũng cho biết khoảng 10 tàu hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng băng qua đường trung tuyến - ranh giới không chính thức phân chia lãnh hải Trung Quốc và Đài Loan - trước khi chúng bị tàu hải quân Đài Loan “xua đuổi”. “Họ lẻn vào, và bị chúng tôi xua đuổi” - báo chí dẫn lời các quan chức Đài Loan nói.

Đài Loan cũng cho biết nhiều máy bay của không quân Trung Quốc đã nhanh chóng băng qua đường trung tuyến vài lần vào sáng 4/8, buộc Đài Loan phải điều máy bay phản lực và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi chuyển động của chúng.

Lực lượng phòng vệ của Đài Loan cho biết họ đang “chuẩn bị cho chiến tranh mà không tìm kiếm chiến tranh” sau khi quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật .

Đài Loan đã kích hoạt hệ thống phòng thủ ngay khi phát hiện tên lửa đầu tiên vào lúc 13h56 giờ địa phương.

Hình ảnh tên lửa Trung Quốc trong cuộc tập trận nhìn từ đảo Đài Loan. Ảnh: The Guardian.

Cơ quan đối ngoại của Đài Loan “lên án mạnh mẽ” Bắc Kinh vì đã “noi gương Triều Tiên trong việc cố tình bắn thử tên lửa”. Đài Bắc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên án hành động cưỡng bức quân sự của Trung Quốc”.

Các quan chức Đài Loan nói rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc đã vi phạm quy tắc của Liên Hợp Quốc, xâm phạm không gian của hòn đảo này, đe dọa tự do hàng không và hàng hải tự do.

Đáp lại, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố: “Sự trừng phạt của chúng tôi đối với các lực lượng cứng rắn bên ngoài ủng hộ Đài Loan là hợp lý, đúng luật”.

Từ Tokyo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, 5 tên lửa do Trung Quốc phóng trong cuộc tập trận gần Đài Loan đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, kéo dài 200 hải lý - hoặc 370 km - từ bờ biển Nhật Bản. Tokyo đã phản đối Bắc Kinh về động thái này.

Tại Phnom Penh, khi tham dự cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua phát biểu với các phóng viên rằng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi không làm thay đổi sự đồng thuận quốc tế rằng chỉ có một Trung Quốc, cũng như không thay đổi xu hướng lịch sử rằng Đài Loan sẽ trở về với đất mẹ. Ông nói những ai xúc phạm Trung Quốc chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Trong một dấu hiệu khác của căng thẳng gia tăng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận rằng ông Vương đã hủy một cuộc gặp song phương đã lên kế hoạch với người đồng cấp Nhật Bản, Yoshimasa Hayashi.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong chuyến thăm Campuchia, cho biết Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, đặc biệt là bằng vũ lực, và chính sách của nước này đối với Đài Loan không thay đổi.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Trung Quốc không có lý do gì để phản ứng thái quá sau khi bà vPelosi đến thăm, nói rằng "Hoa Kỳ và các đồng minh khác của NATO đã thường xuyên thăm Đài Loan với các quan chức cấp cao trong những năm qua, và do đó đây không phải là lý do để Trung Quốc phản ứng thái quá. "

Còn Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Trung Quốc có quyền chủ quyền tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn xung quanh Đài Loan, đồng thời cáo buộc Mỹ gây căng thẳng giả tạo trong khu vực và gọi chuyến thăm của bà Pelosi là "hành động khiêu khích không cần thiết".