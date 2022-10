Vương miện tượng Nữ thần Tự do đã hoàn toàn mở cửa sau đại dịch Covid-19

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, du khách có thể leo lên vương miện của Tượng Nữ thần Tự do để ngắm nhìn toàn cảnh Cảng New York hùng vĩ.



Cơ quan Công viên Quốc gia đã dần dần mở các bộ phận của Tượng Nữ thần Tự do trong suốt trận đại dịch. Đài quan sát trên bệ của bức tượng mở cửa trở lại vào tháng 7/2021, nhưng chiếc vương miện đã bị giới hạn cho đến thứ Ba.

Jerry Willis, người phát ngôn của Tượng Nữ thần Tự do Quốc gia, cho biết Cơ quan Công viên Quốc gia, đã cố gắng tổ chức mở cửa trở lại nhẹ nhàng mà không có quá nhiều quảng cáo vào cuối tháng 10. Vé vào Vương miện của tượng Nữ thần Tự do đã được mở bán và nhanh chóng hết cho tới hết tuần đầu tiên của tháng 11.

Vé lên ngắm tại Vương miện tượng Nữ thần Tự do nhanh chóng bán hết khi mở cửa trở lại.

Vương miện tượng Nữ thần Tự do hoàn toàn mở cửa. (Ảnh: Forbes).

Du khách đến thành phố New York cần phải lên kế hoạch trước. Vé phải được đặt trước, trực tuyến hoặc qua điện thoại, thông qua dịch vụ phà được ủy quyền duy nhất. Vé người lớn, bao gồm đi phà từ New Jersey hoặc New York và bao gồm điểm dừng tại Đảo Ellis, có giá 24,30 USD.

"Mọi người thực sự rất vui mừng về tin tức này," Willis nói. Ông cho biết nhu cầu của công chúng về việc tham quan vương miện luôn tồn tại và các quan chức công viên đã hy vọng mở lại nó trong một thời gian, nhưng một số yếu tố đã cản trở. Các lý do chủ yếu liên quan tới dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch của thành phố, tiểu bang và liên bang cũng như đối phó với số lượng nhân viên sụt giảm.

Du khách chỉ được phép đặt tối đa 4 vé cho mỗi đơn đặt hàng. Tên phải được cung cấp tại thời điểm mua và không thể chuyển nhượng. Khi nhận vé, chủ thẻ tín dụng phải có mặt và người mua vé phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Để tham quan vương miện, trước tiên du khách phải đến bệ tượng, có thể lên bằng thang máy hoặc cầu thang bộ cao 215 bậc. Từ bệ, phải leo 162 bậc lên một cầu thang xoắn ốc xoắn kép hẹp, mang đến một cái nhìn độc đáo về phần khung bên trong của bức tượng.

Du khách có thể ngắm toàn cảnh Cảng New York từ vương miện tượng Nữ thần Tự do. (Ảnh: IT).

"Việc leo lên tượng rất vất vả," trang web của Dịch vụ Công viên Quốc gia lưu ý, trang web này cảnh báo rằng bất kỳ ai bị bệnh tim hoặc hô hấp, suy giảm khả năng vận động, chứng sợ hãi hoặc chóng mặt đều không nên ghé thăm. Trẻ em phải cao ít nhất 1m2 để có thể tiếp cận vương miện.

Chuyến tham quan tượng kết thúc bằng một điểm dừng chân nhỏ bên trong vương miện, nơi du khách có thể nhìn qua 25 cửa sổ để thấy quang cảnh Bến cảng New York xung quanh.

Tượng Nữ thần Tự do là một món quà từ Pháp, tượng đài vinh danh 100 năm độc lập đầu tiên của Mỹ. Bức tượng được hoàn thành theo nhiều giai đoạn trong hơn một thập kỷ và sau đó được tháo rời trước khi đến Cảng New York để ra mắt vào tháng 6/1885. Sau khi bệ được xây dựng ở Hoa Kỳ, bức tượng được lắp ráp lại trên Đảo Bedloe. Sau khi bệ được hoàn thành vào năm 1886, bức tượng đã được lắp ráp lại với tốc độ rất nhanh bởi một đội xây dựng bao gồm nhiều người nhập cư mới.

Sau đó nó được đổi tên thành Đảo Tự do, địa điểm này được nhà điêu khắc người Pháp Auguste Bartholdi chọn vì nó có thể nhìn thấy mọi con tàu đi vào Cảng New York, nơi mà Bartholdi coi là "cửa ngõ vào nước Mỹ".

Bức tượng cuối cùng đã được khánh thành vào một ngày mưa lạnh giá vào tháng 10/1886. Bartholdi thả lá cờ Pháp ba màu che mặt Nữ thần Tự do trước tiếng súng, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay của khoảng một triệu khán giả.