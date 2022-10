Du lịch Nhật Bản mở "rộng cửa" khiến du khách ùn ùn kéo tới

Với tâm lý háo hức được chiêm ngưỡng những tán lá rực rỡ đầy màu sắc, ăn sushi và đi mua sắm, rất đông khách du lịch từ nước ngoài bắt đầu đến Nhật Bản vào ngày hôm qua. Đây là ngày đầu tiên Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế biên giới, vốn đã được áp dụng trong hơn hai năm để hạn chế đại dịch Covid-19.

Khách du lịch dự kiến sẽ mang lại một khoản thúc đẩy 5 nghìn tỷ yên (35 tỷ USD) cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Hiện tại, các chuyên gia Nhật Bản dự đoán lượng du khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên cho tới cuối năm.

Giới hạn 50.000 lượt hàng ngày đã được gỡ bỏ, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay để đáp ứng việc mở lại toàn bộ biên giới. Du lịch miễn thị thực đã trở lại đối với các đơn vị trong đó cá nhân du lịch ngắn hạn từ hơn 60 quốc gia.

Du lịch nhật bản: Du khách nước ngoài tập trung khi đến sân bay quốc tế Haneda vào ngày 11/10 ở Tokyo. Các hạn chế nghiêm ngặt về biên giới của nước này được nới lỏng. (Ảnh AP / Eugene Hoshiko)

David Beall, một nhiếp ảnh gia ở Los Angeles, người đã đến Nhật Bản 12 lần, đã đặt một chuyến bay tới đất nước mặt trời mọc này. Anh có dự định đến Fukui, Kyoto, Osaka và Tokyo. Lần cuối cùng nhiếp ảnh gia này tới Nhật Bản là vào tháng 10/2019, có những điều đơn giản tại Nhật Bản khiến anh mong chờ, ví dụ như ăn món tonkatsu - thịt lợn rán nổi tiếng.

"Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng việc được trở lại Nhật Bản sau ngần ấy thời gian là điều tôi mong chờ nhất. Điều đó tất nhiên bao gồm cả hy vọng gặp gỡ những con người mới, ăn những món ăn mà tôi chưa từng nếm thử, hòa mình vào thiên nhiên vào thời điểm diệu kỳ nhất trong năm," anh nói.

Như một lời khuyên cho những người khác đang lên kế hoạch, David Beall cho rằng, nên lấy Japan Rail Pass hoặc một số loại thẻ khác cho phép thanh toán không dùng tiền mặt để đi lại dễ dàng.

Có khoảng 32 triệu khác du lịch tương tự như David Beall tới Nhật Bản trước Covid-19. Bây giờ, khi trở lại đây, họ sẽ được chi tiêu thoải mái hơn khi đồng yên Nhật đã giảm giá trị trong những tháng gần đây so với đồng đô la Mỹ, đồng euro và các loại tiền tệ khác.

Các quy trình duy nhất còn lại để nhập cảnh là du khách phải được tiêm chủng ngừa đầy đủ một mũi nhắc lại hoặc làm xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành. Sau đó, hầu như tất cả khách truy cập từ Mỹ, phần còn lại của Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ sẽ không phải kiểm dịch.

Số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản được báo cáo trên toàn quốc là 200.000 người vào tháng 8, cả số ca mắc và số ca tử vong đều giảm. Tuần trước, có trung bình tám người tử vong hàng ngày trên toàn quốc. Nhật Bản đã cung cấp vắc xin Covid-19 miễn phí, đặc biệt khuyến khích người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương về mặt y tế được tiêm chủng.

Thời điểm thích hợp trong năm để đi du lịch Nhật Bản

Hầu hết người Nhật vẫn đang đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi, nhiều cửa hàng và nhà hàng yêu cầu đeo khẩu trang cũng như vệ sinh tay ở lối ra vào, mặc dù có những lời khuyên về việc không cần làm điều đó trong không gian mở ngoài trời.

Tuy nhiên, lượng đặt chỗ từ nước ngoài của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways Co. (ANA), đã tăng gấp 5 lần so với tuần trước, trong khi số lượng đặt chỗ xuất phát từ Nhật Bản tăng gấp đôi.

Air Canada cho biết lượng đặt chỗ cho chuyến du lịch từ Canada đến Nhật Bản trong tháng này đã tăng 51% so với tháng trước, trong khi du khách từ Nhật Bản đến Canada tăng 16% so với cùng kỳ.

Du lịch Nhật Bản luôn là điểm đến yêu thích của khách du lịch toàn thế giới. (Ảnh: IT).

Fitch Ratings dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Nhật Bản ở mức 1,7% vào năm 2022 và 1,3% vào năm 2023, được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa nới lỏng, sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ và việc khắc phục dần các vấn đề trong chuỗi cung ứng, điều này sẽ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Việc mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài được kỳ vọng là một hoạt động tích cực, bất chấp rủi ro từ căng thẳng chính trị và giá cả tăng cao.



Trước đó, Nhật Bản về cơ bản đã đóng cửa biên giới với khách du lịch, nhưng bắt đầu cho phép các tour du lịch trọn gói vào tháng 6. Nhiều người chọn cách chờ đợi du lịch cá nhân mở cửa trước khi đặt vé máy bay tới Nhật Bản.

Với sự lo lắng về nguy cơ nhiễm Covid-19 ngày càng giảm, các chuyến đi địa phương của người Nhật cũng đang tăng lên. Chúng được khuyến khích bởi các chương trình giảm giá của các hãng hàng không, tàu cao tốc, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và khách sạn để khởi động ngành du lịch vốn đang "ốm yếu".

Nhật Bản có nhiều điểm tham quan khác nhau từ các sườn núi trượt tuyết ở phía bắc Hokkaido đến các bãi biển nhiệt đới của đảo Okinawa ở phía nam, các chuyên gia khẳng định những tháng tới là thời điểm tốt nhất để tận hưởng những gì Nhật Bản mang lại.

Shuso Imada, tổng giám đốc tại Trung tâm thông tin rượu Sake và Shochu Nhật Bản cho biết: "Bây giờ tất cả chúng tôi đã sẵn sàng chào đón những người từ nước ngoài". Công việc của Imada là quảng cáo rượu gạo sake và rượu shochu, được làm từ lúa mạch, khoai tây hoặc các loại rau củ khác ở trong nước và nước ngoài.

"Mùa thu là mùa tốt nhất để thưởng thức món ăn Nhật Bản với rượu sake và rượu shochu," anh nói.