Warner Bros. bội thu nhờ "Dune" và "Gozilla x Kong"

"Dune: Part Two" là bộ phim chuyển thể được mong đợi từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có nội dung đồ sộ của Frank Herbert, đã vượt mốc 700 triệu USD trên toàn thế giới. Trong khi đó, "Godzilla x Kong: The New Empire", phần mới nhất trong loạt phim quái vật đình đám đã vượt qua mốc 500 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Cả hai bộ phim đều được sản xuất với sự hợp tác của Legendary Entertainment.



"Chúng tôi xin chúc mừng các đối tác tại Legendary, đạo diễn của "Dune" là Denis Villeneuve, đạo diễn của "Godzilla x Kong" là Adam Wingard, cùng dàn diễn viên và đoàn làm phim của họ đã đưa những dự án tuyệt vời này đến với khán giả trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng rất tự hào về công việc mà các đội ngũ tiếp thị và phân phối của chúng tôi đã thực hiện cho "Dune: Part Two" và "Godzilla x Kong" những cột mốc phòng vé này là minh chứng cho nỗ lực to lớn của họ", Pam Abdy và Mike De Luca, đồng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Warner Bros. Motion Picture Group cho biết trong một tuyên bố.

Tính đến ngày 28/4, "Dune: Part Two" đã thu về 700,6 triệu USD trên toàn thế giới, các thị trường nước ngoài đóng góp 422,3 triệu USD vào tổng doanh thu, với 278,3 triệu USD đến từ doanh số bán vé nội địa. "Godzilla x Kong: The New Empire" thu về hơn 324,2 triệu USD ở thị trường quốc tế và 176,2 triệu USD ở thị trường nội địa, nâng tổng doanh thu toàn cầu đạt 504 triệu USD.

Tại thị trường Việt Nam, "Godzilla x Kong: The New Empire" sau 1 tháng công chiếu đã giảm nhiệt mạnh. Tổng số tiền mà bộ phim kiếm được khoảng 137 tỷ đồng , một thành tích phòng vé khá ấn tượng.

Kinh phí sản xuất dự án theo tiết lộ rơi vào khoảng 135 triệu USD . Chuyện phim chứng kiến cú bắt tay giữa hai quái vật khổng lồ Kong và Godzilla trước mối hiểm họa mới của Trái đất. Tác phẩm gây chia rẽ giới phê bình và khán giả. Trên trang Rotten Tomatoes, "Godzilla x Kong: The New Empire" nhận điểm "cà chua thối" 54% từ chuyên gia nhưng lại được khán giả đánh giá cao nhất lịch sử thương hiệu với số điểm 91%.

Các bộ phim của Warner Bros. đã thu về 1,7 tỷ USD trên toàn thế giới trong năm nay, trở thành hãng phim dẫn đầu về thị phần. Hãng đã phát hành "Barbie", bộ phim thành công nhất năm 2023 và sẽ ra mắt phần tiếp theo của "Beetlejuice" cùng sử thi hai phần "Horizon" của Kevin Costner vào cuối năm nay. Tháng tới sẽ đón chào việc phát hành "Furiosa: A Mad Max Saga", tác phẩm tiền truyện được mong đợi của George Miller cho bộ phim "Mad Max: Fury Road" năm 2015.