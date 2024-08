WinCommerce tiếp tục mang về lợi nhuận trong tháng 7

Vào quý II/2020, để hình thành nên hệ sinh thái "Point Of Life" kết hợp xuyên suốt online và offline, phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Masan (Công ty mẹ của WinCommerce) đã hoàn tất mua thêm 12,6% cổ phần của The CrownX (Nền tảng hợp nhất tiêu dùng - Masan Consumer Holdings và bán lẻ - WinCommerce) với tổng giá trị tiền mặt là 862 triệu USD. Sau giao dịch này, Masan nắm giữ khoảng 82,6% cổ phần tại The CrownX và nâng tỉ lệ lợi ích kinh tế tại WinCommerce lên 69,17%. 4 năm sau đó, WinCommerce đã "mang tiền về cho mẹ" Masan. Việc gia tăng sở hữu tại WinCommerce đã mang về "quả ngọt" cho Masan cũng như thể hiện sự nhất quán của doanh nghiệp trong chiến lược tập trung đầu tư cho mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ.