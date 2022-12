Winmart và hành trình trở thành điểm đến "tất cả trong một"

Sau những bước đi đưa hệ thống kinh doanh của Winmart, Winmart+ từ lỗ lũy kế (trước thời điểm Masan mua lại vào cuối năm 2019) tới điểm hòa vốn, rồi có lợi nhuận dương. Tới năm 2021, Masan bắt đầu công bố chiến lược đầy tham vọng của mình, đó là triết lý kinh doanh mới Point of Life (POL) khi tích hợp các giá trị nền tảng tất cả trong một chỉ có tại hệ thống Winmart, từ mua sắm, giải trí, thưởng thức trà sữa tới thuốc y tế, dịch vụ tài chính, di động.





WIN tích hợp phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông).

Point of Life có những gì?

Trình bày trước các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của Masan Group hồi cuối tháng 4 năm 2022, ông Danny Lê đã nêu rõ chiến lược của Masan để xây dựng mạng lưới Point of Life ("POL"), đó là:

Mục tiêu của Masan là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam thông qua các sáng kiến mang tính đột phá. Để làm được điều này, Masan cần phục vụ những nhu cầu lớn chưa được đáp ứng của người tiêu dùng trên quy mô lớn với chi phí hiệu quả. Thông qua Masan Consumer, Masan MeatLife và Wincommerce, Masan đã thay đổi cách người Việt Nam mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.

Những thay đổi đó xuất phát từ việc tái định hình xu hướng tiêu dùng của người Việt (B2C) trong giai đoạn 2021 – 2022, và tiến đến thay đổi cách các doanh nghiệp nội địa vận hành (B2B) trong giai đoạn 2023 – 2024, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái B2B2C vào năm 2024 trở đi.

Cụ thể, hệ sinh thái Tiêu dùng – Công nghệ POL là hệ sinh thái số offline-to-online bao gồm 3 thành phần chính. Thành phần đầu tiên bao gồm các sản phẩm, dịch vụ mà Masan cung cấp cho người tiêu dùng và đối tác kinh doanh.

Thành phần thứ hai là hạ tầng thương mại kết nối tất cả các bên trong hệ sinh thái: chương trình khách hàng thân thiết, hệ thống logistics đầu cuối 4PL và giải pháp thanh toán.

Thành phần thứ ba bao gồm một nền tảng công nghệ, năng lực phân tích dữ liệu thông qua Trí tuệ nhân tạo và Máy học cũng như con người và tổ chức của Masan.

Với việc xây dựng thành phần thứ 3 này, Masan sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh lõi và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng một cách chính xác, thuận tiện, giúp người tiêu dùng và đối tác tiếp cận dễ dàng.





Ông Danny Lê- Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ về tầm nhìn hệ sinh thái tiêu dùng- công nghệ Point of Life của Masan và mô hình Mini Mall tại ĐHĐ cổ đông Tập đoàn Masan cuối tháng 4/2022.

"Hệ sinh thái POL của Masan giải quyết hai vấn đề lớn mà Công ty luôn canh cánh suốt bao năm qua: Làm sao để nâng cao hiệu suất trên toàn bộ chuỗi giá trị tiêu dùng: Tích hợp 30.000 cửa hàng ofline vào hệ thống logistics đầu cuối 4PL tạo nên một nền tảng logistics có độ phủ rộng trên toàn quốc, giúp giảm chi phí để tiếp cận người tiêu dùng. Hơn thế nữa, ứng dụng công nghệ cho phép nền tảng này nhân rộng trên cả kênh offline và online. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giảm 5% chi phí hàng hóa cho người tiêu dùng, cũng như gia tăng 5% lợi nhuận cho người bán hàng cũng như nhà sản xuất"- ông Danny Le chia sẻ.

Hơn nữa, làm thể nào để phục vụ các nhu cầu lớn chưa được đáp ứng của người tiêu dùng Việt Nam: Gen Z và Millennial ngày càng đóng góp nhiều hơn vào tổng chi tiêu tiêu dùng của người Việt và dành khá nhiều thời gian trên các nền tảng số. Các nhà bán lẻ cũng vì thế mà cần thay đổi để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Họ đang yêu cầu được tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa một cách thuận tiện và dễ dàng.

Ông Danny Lê cũng giới thiệu mô hình "Mini Mall", một trung tâm mua sắm thu nhỏ. Mô hình này sẽ tích hợp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ các nhu cầu cơ bản, nhu cầu tài chính và nhu cầu tiêu dùng trải nghiệm (lifestyle) tại một điểm bán WinMart+ duy nhất. Điểm bán này sẽ có các dịch vụ, sản phẩm của Phúc Long, Techcombank, Reddi và quầy thuốc.

Chính tại đây, Masan cũng sẽ đưa người dùng lên nền tảng số của Công ty thông qua việc gia nhập chương trình khách hàng thân thiết. Các cửa hàng thí điểm đã tăng lưu lượng khách hàng hơn 30% và giảm doanh thu để đạt điểm hòa vốn đi 45%, giúp Masan tự tin có thể mở rộng mô hình này trên cả nước, đạt mục tiêu 30.000 cửa hàng trong tương lai.

Quan trọng hơn cả, việc mở rộng cửa hàng bán lẻ thành công sẽ là nền tảng quan trọng giúp Masan tiến đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ online một cách có lợi nhuận. Minh chứng cho chiến lược này chính là các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Tesco đã mở rộng được quy mô lợi nhuận khi vận hành theo mô hình offline-to-online trong khi các nhà bán lẻ online thuần túy vẫn chưa có lợi nhuận.

Theo đó, kế hoạch của Masan là, trong năm 2022 và 2023, Masan sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tốt khi mở rộng đầu tư vào công nghệ với trọng tâm áp dụng công nghệ AI và ML để cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như tái định hình trải nghiệm tiêu dùng để thực sự trở thành một hệ sinh thái Tiêu dùng – Công nghệ. Sau khi sở hữu nền tảng B2C quy mô lớn, Công ty sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp (B2B).

"Tầm nhìn 2025, Masan dự kiến tiết kiệm 15% chi phí của chuỗi giá trị từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Công ty cũng cũng hướng đến việc phục vụ 30 – 50% người tiêu dùng Việt Nam, với giá trị vòng đời đạt đến 30 – 50 tỷ USD"- ông Dany Le chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông của Masan Group cuối tháng 4 năm nay.





Khách hàng đến mua sắm tại Winmart.

Tiếp tục mở mới các cửa hàng WIN

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, Masan cho biết, đã ra mắt mô hình bán lẻ "Point of Life" với việc khai trương 30 cửa hàng WIN. Các cửa hàng WIN có mức doanh thu/m2 cao hơn 20% so với mô hình tạp hóa thuần túy. Từ đó, Masan đặt kế hoạch nhân rộng quy mô lên từ 80 – 120 cửa hàng WIN vào cuối năm 2022.

Đặc biệt, Masan đã huy động thành công gói tín dụng hợp vốn trị giá 600 triệu USD với lãi suất ưu đãi 6,5%/năm. Gói tín dụng đã được đăng ký vượt mức bởi gần 40 tổ chức tài chính. Giao dịch này cho thấy sự tin tưởng của các định chế tài chính vào hồ sơ tín dụng của Masan, đồng thời, là minh chứng cho thấy năng lực huy động vốn với các điều khoản hấp dẫn của Công ty đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường toàn cầu.

Với việc ra mắt WINLife – mô hình bán lẻ thúc đẩy tăng trưởng, đã có 30 cửa hàng WinMart+ đã được chuyển đổi thành các cửa hàng WIN tích hợp phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: WinMart (nhu yếu phẩm), Techcombank (dịch vụ tài chính), Phúc Long (trà và cà phê), Dr. WIN (chăm sóc sức khỏe) và Reddi (dịch vụ viễn thông). Mô hình mới này đã gia tăng xấp xỉ 20% doanh thu / m2 trong giai đoạn thí điểm so với trước khi chuyển đổi, chủ yếu do lưu lượng khách hàng tăng lên. Kết quả, các cửa hàng WIN cũng mang lại hiệu quả cao hơn với biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) ở cấp độ cửa hàng là 5,1%, tăng 60 điểm cơ bản so với trước khi chuyển đổi.

Với các kết quả khả quan trong đợt thí điểm 30 cửa hàng WIN trong tháng 9/2022,Masan đặt mục tiêu mở 80-120 cửa hàng WIN vào cuối năm nay, đồng thời tiếp tục theo dõi hiệu quả của chương trình Hội viên WIN và các dịch vụ thanh toán để nâng cao trải nghiệm và sức hấp dẫn của chương trình đối với khách hàng.



Hiện nay, theo số liệu của Masan công bố, Wincommerce (WCM) đã mở rộng và chiếm gần 50% thị phần các siêu thị nhỏ/cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc, đồng thời nâng cao tỷ suất lợi nhuận

Trong Quý 3/2022 và 9T2022, WCM đã mở lần lượt 176 và 477 cửa hàng WinMart+. Tổng cộng đến nay đã có 3.049 cửa hàng WinMart+ đi vào hoạt động với hiệu suất của cửa hàng mới luôn vượt trội so với các cửa hàng cũ. Về mặt số lượng điểm bán, WinMart+ đã tăng thị phần từ 40% vào cuối năm 2021 lên 48% vào cuối Quý 3/2022. Tính đến cuối Quý 3/2022, WinCommerce có 128 siêu thị WinMart đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2022, WCM đã và đang mở rộng 300 cửa hàng Win và sẽ tiếp tục tối ưu hóa biên lợi nhuận thương mai, danh mục sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, và chi phí vận hành để đảm bảo lợi nhuận. Khai trương 50 – 70 cửa hàng WIN và mở rộng chương trình hội viên nhằm tạo đà tăng trưởng, cũng như hoàn thiện chương trình ưu đãi khi hợp tác với Trusting Social và Techcombank triển khai các sản phẩm tài chính tại cửa hàng WIN và WinMart+. Ra mắt 23 sản phẩm nhãn hàng riêng mới với giá thấp hơn và biên lợi nhuận thương mại cao hơn.

Tại ĐHĐ cổ đông cuối tháng 4 năm nay, Masan đã công bố hoàn tất thỏa thuận đầu tư 65 triệu USD mua 25% cổ phần của Công ty Cổ phần Trusting Social, công ty con tại Việt Nam của Trust IQ Pte. Ltd. ("Trusting Social") có trụ sở tại Singapore. Thỏa thuận hợp tác với Trusting Social góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Masan trở thành hệ sinh thái tiêu dùng – công nghệ tích hợp từ offline đến online ("O2"). Qua đó cung cấp các giải pháp ứng dụng AI và fintech trong bán lẻ và tiêu dùng, mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Thỏa thuận hợp tác với Trusting Social cũng sẽ giúp Masan phát triển một nền tảng công nghệ đột phá tương tự để phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ sẽ đưa dịch vụ đánh giá tín dụng của Trusting Social trở thành một giải pháp tiêu dùng toàn diện.