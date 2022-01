Tuần lễ cam Vinh và đặc sản của Nghệ An có gì đặc biệt?

Tuần lễ cam Vinh và đặc sản Nghệ An được tổ chức trong khuôn khổ Lễ công bố chuyển đổi thương hiệu hệ thống bán lẻ VinMart thành WinMart và khai trương siêu thị WinMart Vinh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham quan gian hàng trưng bày cam Vinh tại hệ thống siêu thị WinMart. Ảnh: Cảnh Thắng

Cam Vinh được đánh giá không chỉ sạch mà cho quả mọng, thơm ngon hơn hẳn các loại cam khác.

Những tép cam vàng sáp ong, mọng nước, thơm ngon, thanh mát không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà cả nước đều biết đến.

Theo ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, việc Công ty WinCommerce lựa chọn tỉnh Nghệ An để tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ cam và đặc sản Nghệ An, khai trương siêu thị WinMart Vinh sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại cho thương hiệu cam Vinh, các sản phẩm đặc sản của tỉnh Nghệ An đến rộng rãi người tiêu dùng trên toàn quốc, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tạo động lực phát triển hạ tầng thương mại của địa phương theo hướng hiện đại.

Người dân tìm hiểu các gian hàng trưng bày đặc sản cam Vinh tại Tuần lễ cam Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Thường trực WinCommerce cho biết: WinCommerce khẳng định vị trí là nhà bán lẻ của người Việt khi luôn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng hóa nội địa tại WinMart/WinMart+.

Thông qua WinMart/WinMart+, sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất, người nông dân được phân phối rộng khắp, cắt giảm chi phí trung gian, nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.

Khách hàng đến tham quan và mua cam Vinh tại Tuần lễ cam. Ảnh: Cảnh Thắng

Tuần lễ cam Vinh được trưng bày và giới thiệu đến khách hàng và được đông đảo khách hàng đón nhận. Ảnh: Cảnh Thắng

Thời gian qua, sản phẩm cam Vinh đã được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm phát triển với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn sản xuất, khoa học công nghệ trong sản xuất, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý… nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị cam Vinh.

Theo đó, người trồng cam trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy trình sản xuất, bảo quản cam mang chỉ dẫn địa lý, đồng thời dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi xuất bán ra thị trường, với phương châm người trồng cam tự chịu trách nhiệm về sản phẩm cam của mình.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.735 ha cam, trong đó, diện tích cho sản phẩm khoảng 3.450 ha, sản lượng cam thu hoạch năm 2021 ước đạt 60.000 tấn.

Trong đó, có 220 ha cam trồng cam áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt; hình thành được nhiều vùng sản xuất cam VietGAP, GlobalGAP, với trên 150 ha trồng cam được cấp chứng nhận.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc kết nối, tham gia tiêu thụ sản phẩm của các hệ thống phân phối lớn như WinCommerce là rất cần thiết, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.